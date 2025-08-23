De nom a nom i de seu a seu: Faktoria

És habitual que es recordin establiments dedicats a l’oci (de tarda o de nit o totes dues) que, en un mateix local, hagin canviat de nom. També en trobem els que han canviat de nom i de seu i només de seu. Això pot suposar confusions a l’hora d’establir una cronologia i una mica d’història. És a dir, es troben alguns exemples, com és el cas, de sales que han passat per diverses denominacions i que, després de canviar de lloc, se les ha recordat amb un dels que, potser, no tenia res a veure.
Per una banda, va crear-se la sala Faktoria, que es va inaugurar el 18 d’octubre de 1994 al carrer del Bruc, número 28. El local era conegut com a Terrassa Rock Club. Paral·lelament o gairebé, al passeig del Vint-i-dos de Juliol, número 621, on actualment hi ha la sala Panorama, a darrere de vinilo, hi havia un altre local que es deia Tombstone Club.
El Faktoria, que acollia molta música en viu i per on havien passat artistes com Manu Chao, Amy McDonald o Macaco i grups com Living Colour, Mojinos Escocíos o Soziedad Alcohólica, va acabar adquirint el nom de l’altra i, durant un temps, va ser Tombstone Club, encara al carrer del Bruc. Finalment, va canviar a Faktoria d’Arts. De moment, quatre noms i dues ubicacions.
Mantenint l’original
El 20 de desembre de 2007, nou canvi, en aquest cas amb una nova seu, però mantenint l’original, cap al carrer de la Rasa, 64-66. Durant uns anys, es combinen els dos locals, el Faktoria Bruc i el Faktoria Rasa. Després d’uns anys de convivència entre els dos locals, l’any 2011, la sala del carrer del Bruc va tancar les portes, de manera definitiva. La de la Rasa continuarà i, en realitat, encara es manté activa i, de fa uns anys, Daniel Romero està al capdavant de la seva organització. El nom d’ara és Sala Rasa 64.
En gran part, manté l’esperit fundacional de tota aquesta nissaga de noms i locals i els concerts formen part de la seva programació habitual. Des dels seus inicis a aquest enclavament, per la sala han passat grups de destacada trajectòria com Els Pets, Lax’n’Busto, els Catarres o Manel i, segons sembla, els terrassencs Doctor Prats van debutar en el seu escenari.
Qualitat de la sala
Val a dir que, la qualitat de la sala, en el seu dia, va promoure que rebés el premi ARC a la millor sala de concerts de Catalunya, l’any 2012. No només acollia concerts, sinó que també es podien visionar altres espectacles, com performances, actuacions de circ i també recitals de poesia. La crisi econòmica no va perdonar a aquesta proposta i un concurs de creditors pel deute adquirit va ser la seva fi. Però la música, continua.