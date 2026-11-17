Els Castellers de Terrassa han posat el punt final al gruix d'actuacions de la temporada 2026 amb un cap de setmana doble marcat pel record i els retrobaments. Dissabte, 14 de novembre, l’agrupació egarenca va participar en l’homenatge a Jan Grau, membre fundador i primer cap de colla de l'entitat. Durant la cercavila, els blauturquesa van aixecar diversos pilars i, un cop arribats a la plaça Vella, van iniciar el seu torn de lluïment amb un pilar de quatre caminat. En aquest punt, els grallers van substituir l'habitual toc d'entrada a plaça per la melodia de "L'Estapera", un gest que des de la colla han definit com un "detall especial" per a l'ocasió. L'actuació va culminar amb un pilar de cinc descarregat.
L'endemà diumenge, la formació es va desplaçar fins a Barcelona per prendre part en la diada de la Festa Major del Clot, una cita on no actuaven des de feia deu anys i on històricament havien arribat a portar construccions de vuit pisos. Després de participar en les matinades i la cercavila fins a la plaça de Valentí Almirall, els terrassencs van obrir la jornada amb un pilar de quatre caminat que va quedar en carregat.
A les rondes de castells, els Castellers de Terrassa van apostar per consolidar els estructures de set pisos. Van obrir plaça amb el 4de7, van continuar en segona ronda amb el 4de7 amb l'agulla i van tancar la tercera ronda amb el 3de7. Segons ha valorat l'entitat en el seu balanç de la jornada, les tres construccions es van completar "amb la solvència pròpia de la colla en la gamma de set". L'actuació es va tancar amb un pilar de cinc.
Actuacions de la resta de colles a Barcelona
La diada del Clot va comptar també amb l'actuació dels amfitrions, els Castellers de Barcelona, i dels Castellers de Sabadell. La colla barcelonina va assolir el 3de9f—el primer des de la pandèmia—, el 4de9f després d'un intent desmuntat i el 5de8, tot i que el pilar de sis final va cedir un cop carregat. Per la seva banda, els sabadellencs van completar la tripleta de vuit (3de8, 7de8 i 4de8) i un vano de cinc.
Tot i donar per tancat el calendari d'actuacions convencionals, els Castellers de Terrassa faran una darrera activitat abans de les vacances. Aquest pròxim dissabte, a partir de les 11 hores, l'entitat oferirà un taller casteller obert a la ciutadania a la plaça del Progrés, en el marc de les festes del Districte 4.