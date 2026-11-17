El projecte bàsic del Vapor Lila, el futur centre d’igualtat de les antigues oficines de Sala Badrinas, hauria d’estar molt avançat el primer semestre del 2027, i l’executiu, el trimestre següent. Així ho ha exposat aquest dilluns el govern municipal a la comissió informativa de Territori i Habitatge, en resposta a una pregunta d’Eva Candela, portaveu del PSC, sobre el calendari.
Lluïsa Melgares, regidora de Polítiques de Gènere, ha situat la previsió de l’inici de les obres el 2028, tot i que els tècnics han matisat que dependrà de la dotació pressupostària. En la presentació de l’espai, el febrer passat, l’adequació de l’edifici es va xifrar en 1,5 milions d’euros. Abans de les obres, el projecte sortirà a exposició pública i es podran presentar esmenes. A més, hi haurà un procés participatiu de dues sessions, ja que, segons la regidora, és un projecte “molt esperat” i reivindicat per les entitats.
Pel que fa a la redacció, una part la fan els equips de l’Ajuntament i una altra s’haurà d’encarregar fora, com la de les instal·lacions, que ja està a punt per contractar-se l’any que ve. Com que una part de la feina és interna, el govern prefereix parlar del primer semestre, tot i que no descarta tenir el bàsic llest el primer trimestre. L’Ajuntament també treballa la planta baixa per encabir-hi el projecte de l’espai Joana Biarnés, i ho fa amb els equips de polítiques de gènere perquè els dos projectes hi càpiguen.
Retocs al projecte de la BD5
Fonts tècniques municipals han negat que la biblioteca del districte 5 tingui un projecte nou. Els arquitectes, han dit, són els mateixos que van guanyar el concurs, l’estudi HArquitectes. Tot i això, el projecte bàsic “s’anava molt de la inversió prevista”, i s’hi ha fet un ajust sense canviar-ne la funcionalitat ni les característiques. Per exemple, la façana, que havia de ser gairebé tota de vidre, tindrà uns pilars rodons intercalats per on passaran les instal·lacions, cosa que en rebaixa el preu. I la climatització per radiació es farà pel terra i no pel sostre. El projecte executiu està pràcticament acabat i es preveu tenir-lo abans de final d’any per aprovar-lo a partir de gener.