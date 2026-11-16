Jornades de sensibilització sobre el consum i els residus

Terrassa celebrarà entre aquest dissabte i el diumenge 29 de novembre la divuitena Setmana Europea de Prevenció de Residus. S’organitzaran tres activitats lúdiques i de sensibilització ambiental adreçades a promoure hàbits de consum més responsables i a fomentar la prevenció en la generació de residus.
Sota el lema “Qüestionem les nostres decisions, valorem els nostres recursos”, l’edició d’enguany posarà l’accent en la necessitat de reflexionar sobre l’excés de consum, analitzar què necessitem realment i prendre consciència de com s’organitzen els sistemes de producció i consum.
En aquest marc, l’Àrea de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Terrassa organitza una visita gratuïta al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental (CTR Vallès Occidental), prevista per al dimarts 24 de novembre.
Així mateix, l’Ajuntament instal·larà, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, un remolc itinerant de la campanya “Petits gestos, grans canvis”, amb l’objectiu de fomentar hàbits de prevenció i de gestió responsable dels residus entre la ciutadania. Aquest espai incorporarà una activitat participativa, que permetrà als participants posar a prova els seus coneixements sobre prevenció i reciclatge i obtenir diversos materials de suport, com ara cubells per a la recollida selectiva o bosses compostables, entre d’altres.