La vaga del sector ferroviari a tot l’Estat ha tornat a complicar el dia als usuaris de l’R4, com els que cada matí baixen de Manresa a Terrassa per treballar o estudiar. Els tres primers trens de la línia han sortit de la capital del Bages a l’hora prevista, però el de les 8.25 hores no ho ha fet. Desenes de passatgers han hagut d’esperar al vestíbul de l’estació de Manresa sense saber quan arribarien a Terrassa. Finalment, Renfe ha posat en marxa un parell d’autobusos per fer el trajecte fins a la ciutat.
“Intentes ajustar la teva vida als horaris dels serveis mínims i arribes a l’estació i no es compleixen les previsions”, lamenta l’Araceli, que cada dia agafa l’R4 per anar a treballar a Terrassa. Per a ella, el que ha passat avui “és un despropòsit i una presa de pèl” i “és increïble, aquest és un país de pandereta”. L’Araceli diu que entén les reivindicacions dels maquinistes, però demana que no “prenguin el pèl” a les persones que van a treballar cada dia.
El Víctor també treballa a Terrassa. Després d’esperar al vestíbul ha pogut pujar a l’autobús de Renfe. Assegura que els problemes són de “cada dia”: “Quan no hi ha vaga, hi ha retards i sempre arribo tard a la feina. Mai saps quant temps perdràs, cal molta paciència”. Té cotxe, però amb la gasolina tan cara creu que el més “òptim” és el transport públic. Tot i això, admet que “algun dia” acaba desplaçant-se a Terrassa amb el seu cotxe perquè no es pot refiar dels trens.
La vaga també afecta els estudiants que vénen a classe a la ciutat. La Gisela viu a Manresa, estudia a Terrassa i avui hi tenia una revisió d’examen. “És molt frustrant, potser no podré fer aquesta revisió”, explica. Afegeix que sovint s’ha de llevar més de dues hores abans d’anar a classe per assegurar-se que arribarà a l’hora.