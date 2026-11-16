Nou tall de trànsit a Terrassa fins al desembre: consulta els carrers afectats i els desviaments de l'L3 i l'L7

L’Ajuntament de Terrassa iniciarà aquest dimecres, 18 de novembre, una intervenció en calçada per ampliar la xarxa de clavegueram al carrer de Ramón y Cajal, concretament en el tram comprès entre les cruïlles de la carretera de Castellar i del carrer de Ricardo Caro. Segons ha informat el consistori, l’objectiu d’aquests treballs és crear un nou tram de xarxa per poder donar servei al veïnat d’aquest àmbit del barri. La previsió municipal és que les obres quedin enllestides, a tot tardar, el pròxim 4 de desembre.
Afectacions al trànsit rodat
A causa de l’envergadura de l'actuació a la via pública, el tram afectat del carrer de Ramón y Cajal romandrà completament tallat a la circulació de vehicles mentre durin les obres. Per minimitzar l’impacte en la mobilitat de la zona, els serveis municipals recomanen als conductors utilitzar com a itinerari alternatiu l’avinguda de Barcelona. Des d'aquesta via, els vehicles hauran d’arribar fins a la rotonda de la plaça de la Dona per reprendre des d'allà el seu recorregut habitual, ja sigui en direcció cap a l'entorn de MútuaTerrassa o bé cap al nord de la ciutat.
Desviaments i parades anul·lades a les línies L3 i L7
El tall de circulació també tindrà un impacte directe en el servei d’autobusos urbans de Transports Municipals d’Ègara (TMESA), afectant concretament dues línies: l’L3 (en direcció la Maurina) i l’L7 (en direcció Pla del Bon Aire).
Durant aquestes dues setmanes i mitja, els autobusos de l’L7 en direcció al Pla del Bon Aire modificaran el seu traçat habitual per circular pel carrer de Miquel Vives, l’avinguda de Barcelona i la carretera de Castellar. Per la seva banda, els vehicles de l’L3 en direcció la Maurina es desviaran directament per l’avinguda de Barcelona i la carretera de Castellar.
Aquests canvis de recorregut comportaran l’anul·lació temporal de tres parades habituals:
Pau Marsal (corresponent a la línia L7).
Plaça Catalunya (línia L3, direcció la Maurina).
Miquel Vives (línia L3, direcció la Maurina).
Per donar servei als usuaris afectats per aquestes supressions, s’han establert punts de pujada i baixada alternatius. Els viatgers de l’L7 hauran de desplaçar-se fins a la parada de Miquel Vives situada a la cruïlla dels carrers de Miquel Vives i de Joaquín Costa. Pel que fa als usuaris de l’L3 en sentit la Maurina, podran fer ús d’una parada provisional que s’habilitarà expressament a la confluència del carrer de Jacint Elias amb l’avinguda de Barcelona.