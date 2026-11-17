El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha visitat la Masia Freixa de Terrassa per conèixer de primera mà el resultat de les obres de rehabilitació de l’edifici modernista. L’actuació ha comptat amb una inversió d’1,8 milions d’euros procedents del Ministeri d’Indústria i Turisme del Govern d’Espanya.
Durant el recorregut per l’equipament, Hereu ha subratllat la rellevància de preservar el patrimoni arquitectònic com a motor de projecció turística i econòmica. En declaracions als mitjans, el titular d'Indústria i Turisme ha assenyalat que "l’atractiu de Catalunya al món també s’explica per ciutats com Terrassa, que tenen patrimoni, història i una identitat pròpia", alhora que ha manifestat la voluntat del ministeri de continuar donant suport a projectes vinculats a la indústria i al patrimoni local.
En l’acte també hi ha participat el candidat del PSC a l’alcaldia de Terrassa, Javi García, qui ha valorat l’arribada de fons estatals per a la conservació de l’edifici i ha reclamat més coordinació institucional per impulsar el desenvolupament econòmic del municipi. García ha aprofitat la visita per defensar la necessitat d'un relleu al capdavant del consistori, afirmant que "la ciutat necessita un canvi de govern que cregui en les seves possibilitats i aposti pel seu potencial".
El PSC considera que la rehabilitació de la Masia Freixa és un exemple de com les polítiques socialistes poden traduir-se en actuacions concretes que protegeixen el patrimoni, reforcen l’atractiu turístic i generen noves oportunitats per Terrassa.