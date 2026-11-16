Després dels casos de Ca n’Anglada, amb 16 milions entre el 2004 i el 2011, i La Maurina, amb 16 milions més entre el 2008 i el 2018, ara és el torn per a Can Parellada, amb prop de 20 milions entre el 2027 i el 2031. La proposta s’estructura en tres grans àmbits -transformació física, transició ecològica i acció sociocomunitària- i set línies estratègiques. Entre les intervencions previstes destaquen la construcció d’un nou pont al carrer d’Itàlia, la reurbanització del carrer d’Amèrica, la millora de carrers i places, la creació de la nova Biblioteca del Districte 7, l’ampliació del Casal Cívic, la rehabilitació d’habitatges i espais comuns i l’impuls del corredor verd de la riera de les Arenes. Finalment, com a garantia d’execució i governança, l’Ajuntament destinarà poc més d’un milió d’euros a crear una Oficina del Pla de Barris específica. Aquest ens treballarà sobre el terreny entre el 2027 i el 2031 per coordinar el calendari d’obres i programes socials, controlar el pressupost i actuar com a punt de trobada directe amb els veïns i les entitats. Més enllà de totes les mesures, volem saber què en pensa la gent del barri.
Adrián González, director de l'esplai Can Parellada
“El casal pot acollir activitats infantils i espais per a gent gran”
Des de la perspectiva de l’entitat que treballa amb infants i joves, l’Adrián identifica la connectivitat com una de les grans assignatures pendents: “És un barri que està molt aïllat de la ciutat. Tenim un parell de línies d’autobús, però són molt poc freqüents”, explica. També reclama mesures que afavoreixin la inclusió social i reforcin la protecció ciutadana, amb una atenció especial a la infància i la gent gran. Al seu casal, per exemple, hi acudeixen una setantena d’infants diàriament. Sobre la nova biblioteca o l’ampliació del Casal Cívic, diu que poden representar un canvi important: “El casal pot acollir activitats infantils i espais per a la gent gran, que són una altra de les grans necessitats del barri”. Una intervenció que, recorda, fa gairebé dues dècades que es reclama i que permetria disposar de més espais adequats: “Sumat a la biblioteca, ja tindríem equipaments públics de qualitat per a tota la població”.
Naomi Ruiz, veïna del barri
“Els blocs de pisos són antics; sí que necessiten una bona reforma”
Passejant per Can Parellada en direcció a la clínica dental, la Naomi ens explica que un dels punts més positius del Pla de Barri és la rehabilitació dels blocs de pisos: “Necessiten una bona reforma pel que fa a l’estructura. Són pisos molt antics, que potser necessiten alguna renovació elèctrica o més profunda”. Més enllà dels habitatges, la Naomi percep que “l’asfaltatge dels carrers també necessitaria una mica d’inversió. Hi ha alguns solcs, també alguns passos de zebra que s’han de rehabilitar...”. I, parlant sobre els equipaments destinats a la infància, assenyala que “els parcs infantils també requereixen d’algun tipus de renovació, perquè estan envellits i poden resultar perillosos, de tants anys sense haver-los anat renovant”.
Gonzalo Martínez, veí del barri
“Tot el que siguin millores pels joves, benvingut sigui”
Resident a Can Parellada de tota la vida, en Gonzalo celebra “per fi” la inversió al seu barri. “Jo, amb l’edat que tinc, poques coses vull ja, però tot el que siguin millores pels joves, benvingudes siguin”. Al seu parer, la principal aposta ha de ser als parcs: “Cal que es reformin una mica, així els nens poden gaudir bé”. Un dels aspectes que veu necessari reforçar a Can Parellada, tot i que no és una mesura del Pla de Barris, és la seguretat: “Fa poc, amb el tiroteig que vam tenir aquí, vam patir un bon ensurt. El que volem és seguretat per viure amb tranquil·litat”. I, per tancar, aprofitant també el projecte del nou pont sobre la riera de les Arenes al carrer d’Itàlia, diu que també caldria millorar el servei d’autobús: “Els caps de setmana, sense l’L10, són complicats”.
Sònia Rovira, responsable del Consultori Veterinari Can Parellada
“És dels pocs barris sense pipicans”
La Sònia considera que les millores en les infraestructures i l’asfaltatge dels carrers són “una bona aposta per al futur del barri”, però també assenyala algunes mancances en els equipaments. En aquest sentit, creu que “estaria bé incorporar algun tipus de poliesportiu, perquè no n’hi ha cap”. I, mirant cap al seu àmbit, també apunta un reclam històric: “Can Parellada és dels pocs barris de Terrassa que no tenen pipicans. Hi ha molts animals i no tenim cap espai concret per a ells”. Una altra de les qüestions que posa sobre la taula és la neteja: “És una mica com si s’hagués deixat el barri de banda”. Pel que fa a la nova biblioteca, celebra la iniciativa: “Tot el que siguin equipaments municipals i culturals, aniran perfecte per a tothom, especialment els joves”.
Íngrid Martínez, responsable Autoescola Can Parellada
“Has d’anar molt lluny per creuar”
L’Íngrid posa el focus en l’estat de les voreres i les mancances del transport públic com dues de les necessitats més immediates de Can Parellada. “A les voreres hi ha molts desperfectes i el transport públic també va molt malament”, apunta. També considera que caldria prestar més atenció als espais destinats als infants i joves, i assenyala que “només cal mirar els parcs, que hi ha més adults que nens”. En canvi, valora positivament la construcció de la nova biblioteca, que considera que “aniria genial per oferir als infants i joves un espai on estudiar i consultar informació més enllà d’internet”. Finalment, també veu amb bons ulls el nou pont previst al carrer d’Itàlia, ja que ara “has d’anar molt lluny per poder creuar i és una mica perillós”.
Maria Torres, veïna del barri
“Cal que arreglin els parcs infantils, les voreres i les baranes”
Com diversos dels seus homòlegs veïns de Can Parellada, la Maria també enfoca els parcs com una de les grans necessitats del barri: “Cal que s’arreglin els parcs infantils. El problema és el terra; les voreres estan malmeses, les baranes es balancegen, i el mobiliari s’ha d’arreglar”. Més enllà d’això, apunta que “les activitats que s’organitzen al barri són molt bones i adequades pels nostres fills, però cal millorar la seguretat. Per exemple, també amb algun reforç de senyalització als entorns escolars”. També assenyala que el projecte de la construcció de la biblioteca del Districte 7 “serà molt beneficiós perquè ajudarà a tenir més vida al barri, generar més moviment i, al cap i a la fi, serà també un punt de reunió on s’hi facin diverses activitats”.