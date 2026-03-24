Denuncien el mal estat i la perillositat del carrer de Jacint Badiella

Veïns i usuaris del Club Egara han denunciat el mal estat i la perillositat del carrer de Jacint Badiella. L’estat impracticable de la via, que ja presentava deficiències prèvies i que fa unes setmanes que ha empitjorat en quedar pendent d’asfaltar la rasa de les recents obres de clavegueram del polígon d’actuació del Pla del Bon Aire, genera malestar entre els residents i la comunitat esportiva de la zona nord.
L’execució d’aquesta nova xarxa, una intervenció rellevant atès que el Pla del Bon Aire Residencial és també l’únic barri de la ciutat que quedava sense clavegueram, ha deixat, però, el carrer de Jacint Badiella amb l’asfalt completament destrossat, i ha acabat de malmetre una via que ja es trobava en mal estat abans de començar les obres. Aquesta situació s’ha agreujat pel pas previ de camions i per la manca de sincronització amb els treballs de pavimentació. Segons justifica l’Ajuntament, la rasa no es pot tancar ni asfaltar fins que no superi unes proves de control de qualitat.
Però els afectats denuncien que se senten “una mica deixats i abandonats” davant d’un escenari que ja ha provocat incidents remarcables a la via. Els testimonis apunten que “s’ha destrossat l’asfalt, han caigut motos, hi ha gent que ens consta amb esquinços i rodes punxades de cotxe”. La gent gran és un dels col·lectius més perjudicats per aquestes condicions i, segons els veïns, “se’ns queixa molt” per la dificultat i el perill objectiu que suposa transitar-hi cada dia. Segons diuen, fa pràcticament “quatre setmanes” que no apareix cap operari per continuar els treballs.
Una queixa transversal
La reivindicació no és una queixa aïllada, sinó un crit d’alerta conjunt dels usuaris amb els veïns i el teixit social de la urbanització. L’impacte del mal estat de la carretera és majúscul, atès que l’entitat esportiva mou 3.000 socis que hi assisteixen quasi diàriament i el cap de setmana rep d’altres equips, fet que converteix l’entorn en un “dels llocs amb més moviment” de la zona. A aquest volum s’hi sumen els usuaris de l’Anella Verda, que, abans de l’actual prohibició d’accés per la pesta porcina, utilitzaven la via com a eix principal per anar-hi a fer esport. A més, aquest escenari afecta directament la mobilitat d’una església propera, d’una residència per a la gent gran i d’una jardineria, equipaments que pateixen diàriament els inconvenients de l’entorn deteriorat i d’un projecte que consideren que ha provocat “tot aquest desgavell”.
Proves de control de qualitat
Fonts de l’Ajuntament de Terrassa han explicat a aquest mitjà que les molèsties són a causa de les obres de la nova xarxa de clavegueram del polígon d’actuació del Pla del Bon Aire, ja que la rasa per a la nova xarxa encara no està asfaltada.
Actualment, el consistori assenyala que s’estan fent proves de control de qualitat per comprovar que la instal·lació s’ha executat correctament. Mentre s’esperen aquests resultats, l’Ajuntament assegura que ha donat instruccions al contractista perquè porti una escombradora i regui la zona per tal de minimitzar la pols i les molèsties al veïnat.
Un cop se superin els controls d’obra, s’asfaltarà la rasa del carrer de Jacint Badiella, tot i que des de l’administració local admeten que, de moment, no tenen terminis concrets per a la finalització dels treballs.
Una zona amb un paviment molt precari
El mal estat del paviment als voltants del Club Egara no és nou. La indignació per aquesta situació no és tampoc aliena als carrers adjacents, alguns encara sense asfaltar i sense voreres. Al carrer dels Ametllers, l’estat de la calçada és igualment precari, ple de terra i pols constant, i els residents tenen cartells penjats a les façanes per exigir que s’asfalti la via de manera immediata.
El Pla del Bon Aire Residencial, o Pla del Garrot, espera des de fa dècades una urbanització com cal, amb un paviment decent i l’enllumenat pertinent. Els actuals treballs de clavegueram, adjudicats en 1,3 milions d’euros, formen part del projecte d’urbanització del sector. L’Ajuntament lidera el projecte, però els veïns hauran de pagar una bona part.
Un cartell que demana l`asfaltat al carrer dels Ametllers
