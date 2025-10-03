El dermatòleg de Terrassa Ramon Grimalt, entre els investigadors més citats, segons la Universitat d'Stanford

L'investigador i dermatòleg terrassenc Ramon Grimalt revalida la seva inclusió en el prestigiós rànquing de la Universitat d'Stanford "World's Top 2% Scientists", que classifica els investigadors més citats i, per tant, més rellevants en el camp de la recerca, de 22 àrees científiques. Aquesta és la tercera vegada que Grimalt apareix a la llista, ja que al 2022 i al 2024 també va ser inclòs.
Enguany, dins el seu camp, que és la dermatologia i les malaties venèrees, es troba entre els 1.000 autors amb més citacions del món. En 389 ocasions, algun estudi o "paper" en els quals Grimalt ha estat l'autor han estat utilitzats per altres investigadors per efectuar les seves anàlisi.
En el que portem d'any, segons la web de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), on n'és professor, Grimalt ha publicat 3 articles científics, on ha tractat temàtiques diverses dins de l'especialitat de la dermatologia, com la psoriasis en homes joves o la formació de callositats Talar en infants.