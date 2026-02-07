Els barris de Can Parellada i Les Fonts estrenen contenidors de càrrega lateral

El canvi progressiu de contenidors avança a Terrassa. Recentment el barri de Can Parellada ha pogut estrenar contenidors de reciclatge que es buiden amb camions de càrrega lateral. Aquest canvi ha suposat, segons informa l'Ajuntament en un comunicat, la reducció dels punts de recollida de residus en gairebé un terç (s'han passat dels 29 punts a 20 en tot el barri). Tot i tenir menys contenidors, Can Parellada ha duplicat la capacitat d'emmagatzematge de brossa i els camions de recollida no han hagut de fer gaire canvis en els seus itineraris. A més, el barri de Les Fonts també està en procés d'adoptar la càrrega lateral com el mètode majoritari de recollida de residus, un canvi que finalitzarà en aproximadament deu dies.
Segons el consistori, des que es van començar a implementar aquests contenidors l'any 2014, s'han col·locat 629 bateries noves, és a dir 3.145 contenidors, a punts repartits per tota la ciutat. Això suposa que, a dia d'avui, més de la meitat de les bateries de contenidors de Terrassa, concretament 499 bateires, que suposen el 55,6%, siguin de càrrega lateral, un nombre que any rere any va augmentant. Pel que fa a la població coberta per aquests contenidors, l'Ajuntament afirma que 3 de cada 4 terrassencs utilitza contenidors de càrrega lateral, és a dir, el 75% de la població.
D'aquesta manera, s'han anat substituint els contenidors de càrrega posterior, més petits i que requerien d'operaris per carregar-los i descarregar-los als camions de recollida, pels nous models, amb més capacitat i que el conductor pot recollir sense haver de baixar del vehicle. Tot i això, aquest tipus de contenidors no es poden col·locar a tota la ciutat, ja que hi ha zones on l'orografia i les característiques urbanístiques no donen prou espai perquè els camions puguin accedir o dur a terme la recollida amb seguretat.
Amb tot, la recollida lateral dels residus ha facilitat "una redistribució de les àrees d'aportació, una reducció dels punts d'abocaments indeguts i una agilitat més elevada del sistema de recollida", destaquen des de l'Ajuntament, que també afirma que aquest sistema "ha demostrat al llarg d'aquests onze anys de funcionament una elevada eficiència i eficàcia en aquells àmbits on tècnicament és possible la seva implantació.