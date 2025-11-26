Detenen a La Rioja un presumpte depredador sexual que hauria actuat a Terrassa

La Guàrdia Civil ha detingut a La Rioja un home de 39 anys com a presumpte autor de delictes d’agressió sexual, corrupció de menors, detenció il·legal, inducció a l’abandonament del domicili i desobediència a l’autoritat. La investigació es va iniciar arran de la denúncia presentada pels familiars d’una menor que havia desaparegut de casa. La detenció ha tingut repercussió directa a Terrassa, on el Jutjat d’Instrucció número 4 mantenia obert un assenyalament judicial de control específic sobre el mateix individu per una presumpta agressió sexual a una menor de 15 anys.
En examinar el telèfon mòbil de la víctima, els agents van detectar converses amb un home que hauria establert contacte a través de les xarxes socials. Segons la Guàrdia Civil, en els missatges hi havia contingut sexual explícit i de caràcter agressiu, així com comentaris sobre la diferència d’edat. També s’hi van trobar vídeos de contingut sexual violent enviats pel sospitós.
Durant les gestions per identificar i localitzar l’home, els investigadors van constatar que aquest tenia un assenyalament judicial vigent emès pel Jutjat d’Instrucció número 4 de Terrassa, relacionat amb una altra presumpta agressió sexual contra una menor de 15 anys. L’individu figurava empadronat a Granada, tot i que no residia de manera estable en cap municipi.
La Guàrdia Civil va aconseguir parlar amb ell per telèfon. L’home va reconèixer que era amb la menor desapareguda, però es va negar a cooperar i no va facilitar la seva ubicació.
Finalment, els agents van localitzar-lo en un allotjament de La Rioja, on va ser detingut. La menor va ser posada sota protecció immediata i retornada als seus pares. Durant el registre de l’habitació, es van intervenir diversos objectes de naturalesa sexual.
Segons la Guàrdia Civil, aquest cas torna a evidenciar els riscos de la captació de menors a través de les xarxes socials, on alguns adults estableixen vincles de confiança amb adolescents amb l’objectiu de manipular-los i arribar a trobades físiques de caràcter sexual.