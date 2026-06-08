Detingut un treballador d'una escola de Terrassa per una presumpta agressió sexual a una menor del centre

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dilluns, 1 de juny, "un treballador no docent" de l'Escola Tecnos acusat d'un presumpte delicte d'agressió sexual a una menor d'edat, alumna del mateix centre educatiu de Terrassa.
Segons ha pogut saber en exclusiva el Diari de Terrassa, l'arrest es va realitzar entorn de les 8.15 hores, coincidint amb l'inici de la jornada escolar. Un grup d'alumnes que encara es trobava a l'accés principal de l'edifici va presenciar com els agents de la policia de la Generalitat s'enduien detingut l'home. Fonts properes a l'escola assenyalen que l'arrestat feia anys que treballava a la institució i era una persona coneguda per tota la comunitat educativa. La intervenció policial és el resultat d'una denúncia prèvia interposada per la família de la menor afectada.
Davant l'alarma social i la preocupació generada entre els pares i les mares, la direcció de l'Escola Tecnos va emetre el passat divendres un comunicat oficial intern. En el text, la institució va voler puntualitzar clarament que el detingut pertanyia al personal de manteniment i no al cos docent, una puntualització dirigida a transmetre tranquil·litat a les famílies, atès que, des de l'escola, es considera que "aquest perfil professional conviu moltes menys hores amb els alumnes". El centre també va subratllar que l'escola no és part denunciant ni denunciada en el procediment judicial i va catalogar el succés com un "cas aïllat".
Com a mesura immediata, l'Escola Tecnos va procedir a l'acomiadament fulminant de l'empleat. Segons s'ha traslladat a les famílies, aquesta rescissió de contracte venia també justificada per motius estrictament laborals.
Així mateix, la direcció ha aclarit que no es va desvelar el motiu concret de la detenció de forma immediata "per respecte a la privacitat de les parts implicades".
Segons ha confirmat el Diari de Terrassa, l'Escola Tecnos està col·laborant de manera activa en tot allò necessari amb la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra. El cas es manté sota investigació policial oberta per tal d'esclarir completament els fets.