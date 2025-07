Sense plaça per l’error d’Educació: "Vaig rebutjar una feina i ara no en tinc cap"

Clara Cardoner és una de les docents interines afectades per l’error en les adjudicacions de places que aquest estiu ha deixat gairebé 3.000 mestres sense destinació. Té 28 anys, és professora de Biologia i Geologia a secundària i fins ara treballava a l’Institut Les Aimerigues de Terrassa, on, en un primer moment, li havien assignat mitja jornada pel curs vinent. L’anul·lació del procés per part del Departament d’Educació, però, ho ha capgirat tot. Al final, no només ha perdut aquella plaça, sinó que tampoc sap si podrà començar el curs a temps, ni on.

Abans de l’estiu, havia previst diferents escenaris i va enviar el seu currículum a una escola concertada, que li va oferir una plaça. Però quan va veure que la tornaven a cridar per seguir a Les Aimerigues, va apostar pel sistema públic i va descartar l’altra oferta. “Ara no tinc cap de les dues feines”, lamenta, amb incertesa, i sense gaire marge per trobar una alternativa ja fins després de l’estiu. “M’ho havia treballat molt per tenir feina l’any que ve i ara estic frustrada, cada any et sents molt insegur i no volia que em passés”, afirma Cardoner.

La consellera Esther Niubó va destituir dimarts passat un dels càrrecs tècnics responsables del desgavell, però els docents com la Clara encara esperen solucions. La inestabilitat, la rotació constant i la manca de planificació arrosseguen molts mestres joves a una precarietat crònica i a no poder planificar gaire el futur.

Clara Cardoner, veïna de Sant Cugat, explica que inicialment estava tranquil·la: “Em va tocar una mitja jornada que tampoc no és molt, però em va tocar tot l’any i a Les Aimerigues, on ja havia estat aquest curs i havia molt estat bé”. Per això, quan en principi li van confirmar la plaça, va prendre una decisió: “A la concertada que m’havien fet l’oferta, els hi vaig dir, val, rebutjo la plaça perquè m’ha tocat un lloc que ara mateix m’és més favorable”.

Tot va canviar amb la repetició de les adjudicacions. “Amb les readjudicacions em vaig quedar sense cap de les sortides que tenia”. Ara es troba amb les mans buides en ple estiu: “Totes les escoles tanquen, així que segurament fins a finals d’agost ja no podré trobar res”. Té l’esperança posada en el setembre: “A veure si em toca una altra adjudicació, i si no, a fer substitucions... si hi ha sort”.

Clara Cardoner es declara partidària de l’educació pública: “ha de ser per tothom”, i admet que li feia molta il·lusió tornar a Les Aimerigues, on havia estat “super bé” i estava “encantada”. Malgrat que admet que “si rebutges la plaça que et toca, et fan fora de la borsa. No et deixen gaire marge”.

Un 5% de 57.000 docents, afectats

El Departament d’Educació va publicar dilluns les noves adjudicacions de places docents, després d’haver anul·lat el procés anterior enmig de la polèmica. Els canvis han afectat prop de 3.000 destinacions, és a dir, un 5% dels 57.000 docents que participaven en el procediment. Dimarts, la conselleria va destituir el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines, Enric Trens, de Sabadell, per la seva responsabilitat en l’error administratiu. Segons ha explicat la consellera d’Educació, Esther Niubó, Trens va reservar 878 llocs de treball a personal interí, quan sempre haurien d’haver estat considerats com a places ordinàries per a funcionaris.Tot i l’enrenou, Niubó ha assegurat que “no hi haurà cap problema” perquè el curs escolar comenci el proper 8 de setembre com està previst.