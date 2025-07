Una avaria en els sistemes de gestió de trànsit i senyalització a l'estació de Sants ha obligat a suspendre la circulació en totes les línies de Rodalies i Regionals, segons han informat aquest dilluns al matí Renfe i Adif. Fins al lloc, s'hi han desplaçat els equips tècnics amb l'objectiu de resoldre la situació i restablir el servei al més aviat possible. Segons fonts de l'ens gestor del servei, la circulació ha quedat restablerta, però encara s'estan recuperant les freqüències a totes les línies.

La incidència no ha afectat els serveis d'alta velocitat, que han pogut operar amb normalitat durant l'estona que s'ha allargat l'avaria.

L'avaria, segons l'operadora, ha tingut una durada d’uns 30 minuts i els sistemes ja s’han reiniciat. Tot i així, la circulació de trens encara no s’ha normalitzat del tot. Des de Rodalies s’informa que, en cas que algú es trobi dins d’un tren aturat, ha de romandre a l’interior i seguir les indicacions del personal. Per seguretat, es recorda que està totalment prohibit baixar a les vies. Els serveis d’alta velocitat no s’han vist afectats i han continuat operant amb normalitat durant tota la incidència.