Deu places més a l’Andana durant les onades de fred

La lluita contra el sensellarisme ha centrat bona part del debat de la Comissió Informativa d’Acció Social celebrada aquest dimecres. L’Ajuntament ha informat de la gestió delegada de l’Andana per la Creu Roja, el centre d’acollida per a persones sense sostre i emergències, i ha confirmat -responent al grup socialista- que aquest equipament, de 36 places, creixerà en 10 places més quan la Generalitat decreti l’avís d’emergència climàtic per onada de fred.
L’Andana és l’únic servei d’aquesta magnitud de tota la comarca, fet pel qual el PP i l'extrema dreta han alertat que cal buscar una solució per a “frenar l’efecte crida amb els municipis veïns”. El tinent d’alcalde i regidor de Serveis Socials, Noel Duque, ha reiterat que Terrassa compleix amb la normativa i la llei amb aquest servei, mentre altres municipis ho fan per mitjà d’hostals o albergs. “Hem demanat un pla conjunt de país contra el sensellarisme, és un tema que s’ha d’abordar des de la Generalitat. Com que hi ha un buit legal i no hi ha llei de sensellarisme, Terrassa tira d’humanitat i acull”, ha recalcat Duque.
Des d’Esquerra Republicana s'ha coincidit a dir que és un tema de país, però que cal abordar-lo. “Hem de posar-ho sobre la taula, cal lideratge polític. No pot ser que les persones hagin d’anar desplaçant-se en funció de qui ofereix més beneficis socials”, exposava el regidor Pep Forn, posant sobre la taula altres problemàtiques com els milers de pisos buits que hi ha a Terrassa.
Diagnosi del Pla de Cures
La Comissió també ha servit perquè la tinent d’alcalde i regidora de Salut, Laura Rivas, exposés l’escenari en què es troba la ciutat en aquest aspecte: “Tenim un envelliment accelerat de la població, hi ha augment de malalties cròniques i diversitat creixent de necessitats de suport. Hi ha 8.800 persones amb grau de dependència i 20.000 amb discapacitat. Aquests són els grans reptes de la diagnosi, ha explicat Rivas, dient que la proposta és que Terrassa sigui “municipi cuidador”. Una proposta de treball iniciada, que a posteriori, amb l'ajuda de la Diputació de Barcelona, desembocarà en un pla estratègic de ciutat.