Deu propostes: cinc per a novells i cinc per a avesats

Tothom explica la fira com li va. Hi ha tantes fires com persones que les gaudeixen. Aquí us oferim, però, una humil aportació en doble vessant: una per als nouvinguts a l’esdeveniment i una altra per als més avesats. Novells i especialistes, sols o acompanyats, aquí teniu deu propostes de prop i de lluny, de passejada i contemplació. Vosaltres mateixos.

Per a principiants

1. Deixar-se endur per la gentada.

Per a aquells menys avesats en aquest cap de setmana de festa temàtica, la millor proposta és deixar-se endur per l’atzar d’esdeveniments i riuades de gent. Perquè la Fira Modernista de Terrassa és, sobretot, això, sense necessitat de reclam específic: abandonar-se al fluid de músiques, parades i colors. Tot el cap de setmana.

2. Concretem una mica: passejada i mercats

No obstant això, si és d’interès dirigir (sols amb suggeriments) els principiants, potser el millor és començar per un passeig per la rambla d’Ègara i el seu mercat d’alimentació artesana, visitar de pas el Mercat de la Independència (dissabte al matí) i girar cap al parc de Sant Jordi, on se celebra un mercat d’artesania d’arreu de Catalunya. Dissabte i diumenge, tot el dia

3. El Modernisme terrassenc també entra (millor) per la boca

ffLa passejada provocarà gana. No cal dir que la fira entra millor acaronant el paladar, per la qual cosa l’adquisició del típic pa de boina i el pastís vitrall i la degustació d’especificitats gastronòmiques et convertiran en un seguidor de l’esdeveniment. Fleques i Mostra Gastronòmica amb espai al carrer del Col·legi

4. Viatgem en tren des del parc dels Catalans

El tren va arribar per primer cop a Terrassa a l’estació del Nord l’any 1856. Durant el Modernisme va esdevenir el mitjà de transport crucial. Durant la Fira Modernista podeu pujar al trenet especial que es posarà en marxa per a l’ocasió. La sortida, és clar, estarà situada al parc dels Catalans, a tocar de la rambla d’Ègara. La iniciativa es durà a terme diumenge i dilluns, a un preu molt econòmic: 1 euro el viatge. De 10 a 13.30 hores i de 16.30 a 20.

5. Preparem el següent nivell amb els museus

Si volem tornar l’any vinent amb ulls de novell, endavant. Però si volem fer un pas més, fora bo participar en les activitats programades pels museus: el MNACTEC, el Museu de terrassa i el Museu Tèxtil. informació a https://firamodernista.cat/museus-de-terrassa/

Per a avançats

1. Un tast de llibres antics com a primera proposta humil

Ja sabem com són els més avesats en un tema, per la qual cosa difícilment s’acontentaran amb propostes alienes. Tot i això, la primera (humilment) passa per escodrinyar la mostra bibliogràfica preparada a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT), amb llibres sobre l’època modernista i una selecció d’obres antigues d’aquell context. BCT, passeig de les Lletres. Consultar el web de la fira.

2. Mirar-ho tot des de la llunyania d’una joia a Can Boada

Potser ets d’aquells que, cansats de la bullícia, prefereixen albirar-ho tot des d’una certa llunyania. Què tal, aleshores, pujar a Can Boada i observar la ciutat des de la majestuositat de l’ermita del Sagrat Cor (1910)? Silenci i recolliment des de la talaia. A tocar de la ronda de Ponent.

3. I podem continuar mirant unes bastides

Ja posats en l’elecció de l’allunyament del Centre a rebentar de gent, t’oferim una opció possiblement més extravagant encara. A uns metres de l’ermita de Can Boada es troba la Masia Marcet (1915), actualment en obres de rehabilitació. Des de fora es pot veure la bastimentada, però això també dona categoria a l’espectador, sempre que ho expliquem després amb posat interessant. Masia Marcet, a l’avinguda de Can Boada.

4. Ens agrada allò del contrast històric i anem a l’Antic Poble de Sant Pere per a una mostra

Com que se suposa que ja hem participat en moltes visites guiades, i que seguim fugint del Centre pur i dur, podrem explicar que ens agrada allò del contrast i, a tocar de la Seu d’Ègara, visitar l’Alberg de Vallparadís per observar l’exposició permanent sobre l’evolució dels cartells de la Fira. Antic Ajuntament de Sant Pere.

5. El repte de visitar 45 espais

No consta l’existència d’una acreditació per demostrar que s’ha fet el recorregut, com en el camí de Sant Jaume, però el poder crear per provar que hem visitat els 45 espais emblemàtics que figuren en el programa. De l’estació del Nord a la plaça del Progrés.