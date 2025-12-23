Terrassa

Josep Rull s’immergeix en la història de MútuaTerrassa

El president del Parlament de Catalunya ha visitat “El Batec del Temps, l’experiència immersiva que l'entitat sanitària ha preparat per commemorar el seu 125è aniversari

Publicat el 23 de desembre de 2025 a les 19:12

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull i Andreu, ha visitat l’experiència immersiva “El Batec del Temps” de MútuaTerrassa, una proposta de realitat virtual que commemora els 125 anys del naixement de la institució sanitària i que ofereix un recorregut per la seva història, el seu present i els reptes de futur. 

Després de quinze minuts amb les ulleres de realitat virtual posades, desplaçant-se pel vestíbul i interactuant amb alguns dels equipaments tecnològics més avançats que utilitza actualment el centre, la reacció del president ha estat clara: “Espectacular”. Rull ha destacat el valor del relat històric i la connexió amb la ciutat, assegurant que reviure la trajectòria de MútuaTerrassa només pot generar “orgull de ciutat, orgull de tenir un centre d’aquestes magnituds a Terrassa, concebut per estar al servei de la gent”. En aquest sentit, també ha volgut posar en valor la tasca dels professionals de l’hospital: “Ells són el cor i l’ànima”.

L’experiència de realitat immersiva construeix un relat que connecta passat, present i futur amb un fil conductor comú: les persones. El recorregut s’inicia a la Terrassa industrial de principis del segle XX, quan el tèxtil marcava el ritme de l’activitat econòmica i la ciutat vivia envoltada del fum de les fàbriques. En aquest primer tram, un nen acompanya l’usuari i contextualitza el creixement de la ciutat i el naixement de MútuaTerrassa l’any 1900.

A mesura que l’experiència avança, el viatge arriba al present de l’HUMT, on els visitants poden descobrir la tecnologia i la innovació que formen part del dia a dia del centre sanitari. En aquest context, Josep Rull ha aprofitat la visita per fer una reflexió sobre l’estat actual de la sanitat pública: “Tenim un sistema de salut pública mal finançat”. El president ha atribuït aquesta situació al dèficit fiscal de Catalunya respecte a l’Estat espanyol, afirmant que “Catalunya genera uns recursos que no es veuen retornats; el decalatge és injust i innecessari”.

Pel que fa al futur, Rull ha assenyalat que, de la mateixa manera que Terrassa continuarà evolucionant, MútuaTerrassa també haurà d’afrontar reptes comuns com la digitalització, la innovació tecnològica i la sostenibilitat mediambiental.

