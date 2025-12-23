Josep Rull s’immergeix en la història de MútuaTerrassa

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull i Andreu, ha visitat l’experiència immersiva “El Batec del Temps” de MútuaTerrassa, una proposta de realitat virtual que commemora els 125 anys del naixement de la institució sanitària i que ofereix un recorregut per la seva història, el seu present i els reptes de futur.
Després de quinze minuts amb les ulleres de realitat virtual posades, desplaçant-se pel vestíbul i interactuant amb alguns dels equipaments tecnològics més avançats que utilitza actualment el centre, la reacció del president ha estat clara: “Espectacular”. Rull ha destacat el valor del relat històric i la connexió amb la ciutat, assegurant que reviure la trajectòria de MútuaTerrassa només pot generar “orgull de ciutat, orgull de tenir un centre d’aquestes magnituds a Terrassa, concebut per estar al servei de la gent”. En aquest sentit, també ha volgut posar en valor la tasca dels professionals de l’hospital: “Ells són el cor i l’ànima”.
L’experiència de realitat immersiva construeix un relat que connecta passat, present i futur amb un fil conductor comú: les persones. El recorregut s’inicia a la Terrassa industrial de principis del segle XX, quan el tèxtil marcava el ritme de l’activitat econòmica i la ciutat vivia envoltada del fum de les fàbriques. En aquest primer tram, un nen acompanya l’usuari i contextualitza el creixement de la ciutat i el naixement de MútuaTerrassa l’any 1900.
A mesura que l’experiència avança, el viatge arriba al present de l’HUMT, on els visitants poden descobrir la tecnologia i la innovació que formen part del dia a dia del centre sanitari. En aquest context, Josep Rull ha aprofitat la visita per fer una reflexió sobre l’estat actual de la sanitat pública: “Tenim un sistema de salut pública mal finançat”. El president ha atribuït aquesta situació al dèficit fiscal de Catalunya respecte a l’Estat espanyol, afirmant que “Catalunya genera uns recursos que no es veuen retornats; el decalatge és injust i innecessari”.
Pel que fa al futur, Rull ha assenyalat que, de la mateixa manera que Terrassa continuarà evolucionant, MútuaTerrassa també haurà d’afrontar reptes comuns com la digitalització, la innovació tecnològica i la sostenibilitat mediambiental.