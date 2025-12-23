Fer comunitat amb l’excusa de vestir el barri de Nadal

El barri del Pla del Bonaire ha tornat a convertir Nadal en una excusa per trobar-se, i reforçar els vincles veïnals. El passat dissabte va concloure una nova edició de “l’Engalanament de Blocs”, el concurs impulsat per l’Associació de Veïns del barri que convida les comunitats de pisos a decorar les entrades dels seus edificis amb motius nadalencs.
La iniciativa té un objectiu clar: fomentar la participació i el sentiment de comunitat en un barri format majoritàriament per blocs de pisos. “L’objectiu d’aquest concurs és la participació del barri i reforçar el sentiment de comunitat. Hi ha molts veïns que viuen al mateix bloc i mai han parlat entre ells”, explica Luis Cayetano Garcia, president de l’AV del Pla del Bonaire.
Cada comunitat participant ha de decorar l’interior de l’entrada del seu bloc seguint una temàtica nadalenca. El jurat valora diversos criteris, com ara l’ús de materials reciclats i sostenibles, la implicació del màxim nombre de veïns possible i la dificultat i el treball del muntatge. “No es tracta només de fer bonic, sinó de fer-ho plegats”, subratlla Garcia.
En aquesta edició, han participat 11 dels 19 blocs que té el barri, una xifra que l’associació valora positivament. A més, alguns blocs que no s’havien inscrit formalment al concurs també han decidit decorar les seves entrades, contribuint a crear un ambient nadalenc compartit a tot el barri. El guanyador d’aquest 2025 ha estat el bloc número 7 del carrer de Sabadell.
El premi consisteix en una panera de Nadal i un número del sorteig del Nen. En cas que aquest número resulti premiat, l’import es destinaria íntegrament al compte de la comunitat guanyadora. A més, l’Associació de Veïns cedeix el seu local del carrer de Sabadell, 4, perquè els veïns del bloc puguin reunir-se i celebrar-ho conjuntament amb els productes de la panera.
“Hem aconseguit el nostre propòsit, els veïns s’han animat i han fet pinya”, celebra el president de l’AV. Per al Pla del Bonaire, fer comunitat és una prioritat, i Nadal és el millor pretext. Més enllà del concurs, els veïns decoren conjuntament l’avet —en realitat, un cedre— de la plaça de les Escoles, un símbol del barri amb més de cinquanta anys d’història. Enguany, a més, l’associació ha engalanat totes les façanes dels blocs amb un llaç de Nadal, reforçant encara més l’esperit compartit.