S'encallen les obres de la residència de Sant Pere Nord per la suspenció de pagaments d'una de les constructores

El calendari d’execució de la futura residència i centre de dia de gent gran de Sant Pere Nord, a Terrassa, ha patit un fort revés econòmic que amenaça la viabilitat dels seus terminis. Segons ha pogut confirmar el Diari de Terrassa, la constructora Cosplaan (Obras y Servicios Laanit, SLU), que forma part de la Unió Temporal d’Empreses (UTE) adjudicatària del projecte, ha entrat en suspensió de pagaments. Aquesta situació financera ha colpejat de ple el ritme de les obres, traduint-se en una activitat intermitent sobre el terreny i obligant la Generalitat a admetre que, a hores d'ara, el termini de finalització de l'equipament és una incògnita.
Els rumors que corrien des de feia setmanes entre el veïnat de Sant Pere Nord, a causa de la falta de moviment a la cruïlla de l’avinguda del Vallès amb la rambla de Francesc Macià tenien un rerefons purament financer. L'obra civil està adjudicada a una UTE formada per dues companyies: Cobra (Instalaciones y Servicios, SA) —que no ha generat cap problema i manté la seva operativitat— i la citada Cosplaan.
Segons dades del registre mercantil obtingudes per aquest mitjà, Cosplaan acumulava, amb data 31 de març d’enguany, un deute de prop de 650.000 euros, la gran majoria corresponent a crèdit. El sotrac econòmic d'aquesta constructora no és un cas aïllat a Terrassa; la setmana passada, el digital “Metrópoli Abierta” ja avançava la paralització total de les obres de la riera de Pomar, a Badalona, a càrrec de la mateixa empresa, apuntant directament a la seva fallida. La raó oficial de la caiguda de la pota de la UTE a Terrassa és, administrativament, la suspensió de pagaments.
L'impacte a l'obra: treball a mig gas
Davant d'aquesta situació, l'activitat a les obres del barri terrassenc s'ha tornat completament intermitent. En tractar-se d'un projecte executat a dues mans, el dia a dia a la parcel·la depèn exclusivament dels operaris de l'empresa que continua sent funcional (Cobra). Des del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya han confirmat a aquest mitjà que "s'ha produït una incidència relacionada amb una de les empreses que formen part de la UTE", un fet que "ha comportat un alentiment dels treballs".
La Generalitat es troba a hores d'ara en una cruïlla tècnica i burocràtica per salvar el projecte. En declaracions al Diari de Terrassa, Drets Socials assegura que "s'estan valorant diferents alternatives per garantir la continuïtat i finalització del projecte", mentre els equips competents treballen per "minimitzar l'impacte d'aquesta situació sobrevinguda".
Amb tot, el cop al calendari és irreversible. El mateix Departament reconeix obertament que "en aquests moments no és possible concretar un nou calendari d'execució ni una data de finalització de les obres". Així mateix, l'administració autonòmica ha volgut blindar-se deixant clar que "les raons d'aquesta incidència no són responsabilitat nostra", tot reiterant el seu compromís ferm amb l'execució final de l'equipament.
Contrarellotge per a salvar els fons Next Generation
Aquesta aturada tècnica arriba tot just després que el passat 31 de març es formalitzés un pas clau: la cessió gratuïta per 50 anys del solar de 4.000 m² per part de l'Ajuntament de Terrassa a la Generalitat, un tràmit històric per a un barri que reclama la residència des de l'any 2000.
Més enllà del greu perjudici social que suposa el retard per a les 90 places residencials i les 30 de centre de dia projectades, el bloqueig enceta un meló polític i econòmic d'alta tensió. El gruix del pressupost de l'obra —que frega els 15,8 milions d'euros en total— es finança a través de 14,3 milions d'euros provinents dels fons europeus Next Generation. Aquestes partides comunitàries exigeixen uns terminis d'execució i justificació extremadament inflexibles que obligaven a tenir l'edifici enllestit abans de tancar aquest any 2026.
Davant la impossibilitat material de complir amb Europa per culpa de la fallida de Cosplaan, aquest mitjà ha pogut saber que la Generalitat estaria treballant per a sol·licitar formalment una pròrroga al Ministeri d'Hisenda. L'objectiu és que Madrid flexibilitzi el límit temporal a causa d'aquesta causa de força major i evitar, així, que es pugui perdre una línia de finançament milionària que deixaria la històrica reivindicació de Sant Pere Nord a mig construir.