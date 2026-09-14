Xanguets, migas i perdiu

Terrassa

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 18:55
Actualitzat el 14 de setembre de 2026 a les 18:57

Nova entrega de fotografies del nostre concurs gastronòmic “Captura el sabor del teu estiu!”. L’àpat d’avui inclou picanya terrassenca, porcella de Felanitx, migas amb ou i llangonissa de Tarazona, xanguets amb ous de Tossa de Mar i perdiu en escabetx de Teruel. 

Olga Alonso
  • Xanguets amb ous (Tossa de Mar) -
Francisco Javier Colás
  • Carpacio de picanya madurada (Terrassa) -
Gabriel Izard
  • Porcella (Felanitx, Mallorca) -
Ismael Setién
  • Migas amb ou i llangonissa (Tarazona, Saragossa) -
María Dolores Fernández
  • Perdiu en escabetx (Terol) -
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