Nova entrega de fotografies del nostre concurs gastronòmic “Captura el sabor del teu estiu!”. L’àpat d’avui inclou picanya terrassenca, porcella de Felanitx, migas amb ou i llangonissa de Tarazona, xanguets amb ous de Tossa de Mar i perdiu en escabetx de Teruel.
Xanguets, migas i perdiu
Terrassa
ARA A PORTADA
-
Terrassa Les incògnites sobre el cotxe abandonat a la C-58: d’on ha sortit i quan el retiraran? Joan Muñoz
-
-
Diners Creen una finestra que manté la casa fresca a l’estiu i calenta a l’hivern: estalvia més d’un 35% d’energia Laura Massallé
-
Terrassa Mònica Botta, primera dona gerent del Consorci Sanitari de Terrassa: "Disposem de totes les eines per formar part de la transformació del sistema" Joan Muñoz
-
Terrassa Terrassa presenta al·legacions a la Generalitat per reduir l'impacte del pla de renovables a l'Anella Verda Pilar Màrquez
- Jordi Guillem
- Redactor a Diari de Terrassa
Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 18:55
Actualitzat el 14 de setembre de 2026 a les 18:57
- Xanguets amb ous (Tossa de Mar) -
- Olga Alonso
- Carpacio de picanya madurada (Terrassa) -
- Francisco Javier Colás
- Porcella (Felanitx, Mallorca) -
- Gabriel Izard
- Migas amb ou i llangonissa (Tarazona, Saragossa) -
- Ismael Setién
- Perdiu en escabetx (Terol) -
- María Dolores Fernández
Notícies recomenades
- Terrassa Aliança entre l'Ajuntament i la UPC per buscar microplàstics als embornals
- Terrassa Una misteriosa i perillosa troballa enmig de Terrassa: “He trobat una bala tirada al terra”
- Terrassa La 2a Fira de la Cervesa Artesana, suma per primer cop un producte terrassenc: “Un comiat de l'estiu com Déu mana”
- Terrassa Crida als i les "skaters" de Terrassa: Classes gratuïtes i una JAM per a tots els nivells
- Terrassa Saps on és... un mosaic a l’accés de l’ensenyança
- Terrassa Llibreria Ana, botiga de barri: "Quan tenia 10 anys venia de l’escola, feia els deures aquí i, si calia, despatxava"