Dos mesos més per les obres a la Masia Freixa

Les obres de rehabilitació per la Masia Freixa podran allargar-se dos mesos més del previst. Tot i que la data límit era el 31 de març de 2026, s’ha autoritzat ampliar el termini fins al 31 de maig. Segons el tinent d’alcalde Joan Salvador, els treballs avancen dins dels terminis, malgrat alguns petits imprevistos tècnics. També s’ha decidit deixar visibles les cúpules interiors, una millora no prevista inicialment.
L’objectiu és museïtzar la icona modernista. L’ampliació de temps es veu positivament, ja que cal complir amb els requisits dels 1,8 milions d’euros de fons europeus. L’obra va a càrrec de l’empresa Vesta Rehabilitació SL.
Avanços per la Seu d’Ègara
El 2 de desembre es reunirà la comissió de seguiment, amb Ajuntament, Bisbat i universitats, per avançar en la candidatura de la Seu d’Ègara a la Unesco i explorar diferents vies per la concessió. En els propers dos anys es preveu destinar part dels romanents i hi ha prevista una partida plurianual de 2029-2030 pel Centre de Visitants.
Salvador també ha avançat que la Seu participa en un projecte d’investigació de la Universitat Carlos III de Madrid sobre els usos de les monedes als segles IV, V i VI. A Terrassa se’n van trobar als baptisteris, i la hipòtesi és que la gent les llençava com a ritual.