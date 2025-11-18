La UPC planteja ara una Medicina compartida

El projecte per implantar el grau en Medicina a Terrassa obre un nou escenari. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es planteja trobar una possible aliança amb una altra universitat amb experiència en l’àmbit de la salut, després que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) qüestionés la seva capacitat per oferir el grau per “manca d’expertesa” i s’hagi ajornat l’inici fins al curs 2027-2028.
El tinent d’alcalde Joan Salvador ha explicat aquest dimarts en la comissió de Projecció de la Ciutat que s’estudia un model interuniversitari per garantir l’acreditació del grau en Medicina. La proposta implicaria compartir-lo amb una universitat sòcia que aporti l’experiència en la part mèdica, mentre que la UPC ho faci amb la tecnologia. El canvi de model genera inquietud a l’oposició, que ha reclamat preservar “una aposta de ciutat”.
El regidor socialista Adrián Sánchez ha alertat del risc que “el grau en Medicina acabi sent liderat per una altra universitat, com la Universitat de Barcelona (UB), i que Terrassa acabi acollint només una part dels estudis”. Per la seva banda, Pep Forn (ERC) ha defensat l’aposta inicial amb la UPC, destacant que "la proposta partia de l’Eseiaat amb vinculació a l’Hospital de Terrassa, i que volia potenciar l’especialització en tecnologies aplicades a la salut, seguint la tendència d’universitats tecnològiques europees que ja incorporen estudis de Medicina".
Joan Salvador ha recordat que l’Ajuntament continuarà exercint el seu paper de facilitador, “lideri la UPC o un altre”. El pla inicial contemplava l’inici de l’activitat de forma provisional a l’Escola d’Òptica, però el consistori va mostrar diferents espais, fins i tot el Conservatori, per assegurar la docència al municipi.