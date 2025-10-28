La ràpida intervenció de dos agents de la Policia Municipal de Terrassa va resultar decisiva aquest diumenge per salvar la vida d’un home d’uns 70 anys, veí del barri de Sant Pere Nord, que va patir una aturada cardiorespiratòria al seu domicili del carrer de Pompeu Fabra.
Els fets van tenir lloc cap a les cinc de la tarda del 26 d’octubre, quan el telèfon d’emergències 112 va rebre l’avís. En pocs minuts, una patrulla policial es va desplaçar fins al lloc dels fets i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. Els agents van utilitzar el Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) que porten als vehicles patrulla, aplicant diverses descàrregues mentre alternaven amb compressions toràciques.
Segons fonts policials, aquestes actuacions van permetre que l’home recuperés el pols abans de l’arribada dels sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que el van estabilitzar i traslladar posteriorment a un centre hospitalari.
El succés ha tingut una gran repercussió al barri, on el veí és molt conegut i apreciat. Diversos residents de Sant Pere Nord han expressat el seu agraïment públic per la professionalitat i la rapidesa dels agents. “Sovint parlem dels problemes, però avui toca reconèixer una gran actuació. Cal dir quan les coses es fan bé. Aquest és un recordatori que en el nostre barri hi ha gent bona, compromesa i professional, i que entre tots —veïns, serveis i policia— podem fer un lloc millor”, assenyalava un comunicat veïnal difós aquest dilluns.