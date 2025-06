El HiSS continua avançant amb pas ferm com a motor d’innovació en atenció integrada. A finals de la setmana passada Manel Balcells, director estratègic i Sió Heredia, directora executiva del Hub d’Innovació Social i Sanitària (HiSS), es van reunir amb Mònica Martínez Bravo, Consellera de Drets Socials i Inclusió (DSI), així com amb Antoni Galiano, recentment nomenat Director General d’Autonomia Personal i Discapacitat, per assegurar el suport institucional a la continuïtat del HiSS i, en particular, a la 3a Crida del Programa Transforma.

Durant la trobada es van presentar breument els nous projectes estratègics del HiSS però es va centrar l’atenció en l’impuls de la tercera edició del Programa Transforma, una iniciativa que ha demostrat un alt impacte en el sistema d’atenció integrada de Catalunya.

Es van compartir els resultats obtinguts pels projectes seleccionats a la 1a Crida, això com les fites assolides fins a dia d’avui. Es va abordar també l’estat dels projectes de la 2a Crida, les intervencions dels quals finalitzaran el juliol de 2025, i es va posar en valor l’acte de cloenda previst per a la tardor, previsiblement a l’octubre, en el qual es comptarà amb la participació de la Consellera.

La reunió va ser molt profitosa i es va cloure amb el compromís de la Consellera i del Director General d’Autonomia Personal i Discapacitat de donar suport al llançament de la 3a Crida del Programa Transforma abans de final d’any. A més van reafirmar el seu convenciment que el HiSS és un element fonamental per al progrés de l’atenció integrada i que s’ha de consolidar com a instrument clau de la futura Agència de l’Atenció Integrada Social i Sanitària, actualment en tràmit parlamentari.

En aquest context s’estan debatent esmenes per garantir que la innovació sigui un eix estructural del programari de l’agència. El suport institucional permetrà que iniciatives com el Programa Transforma —que ja ha incubat 20 projectes en poc més de dos anys— continuïn promovent la replicabilitat i escalabilitat de solucions exitoses en l’àmbit social i sanitari.

Amb aquesta trobada el HiSS, que neix del Consorci Sanitari de Terrassa i la Fundació Joan Costa Roma, referma la seva posició com a ecosistema de referència per a la transformació del model d’atenció a Catalunya.