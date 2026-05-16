L'INCASÒL comprarà 78 habitatges a Terrassa per incorporar-los al parc públic

Bones notícies per a la situació de l'habitatge a Terrassa. Segons ha anunciat aquest divendres la Generalitat, l'Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha apovat l'adquisició de 1.094 habitatges a tot Catalunya, 78 dels quals seran a Terrassa. No ha trascendit la seva ubicació, però sí que s'ha mencionat que l'actual propietari d'aquests immobles és l'empresa immobiliària vinculada a CaixaBank, InmoCaixa.
Això suposa que als 75 habitatges que l'INCASÒL ja va adquirir a la mateixa entitat dins la ciutat, que, concretament, era el bloc de Can Colomer, després que l'acord de protecció caduques, s'han de sumar tres habitatges més a la ciutat.
En total, el paquet de gairebé 1.100 habitatges, 1.014 places d'aparcament i 239 trasters tindrà un cost de 90 milions d'euros a les arques públiques. Altres poblacions que se'n veuran beneficiades són Sitges (192), Barcelona (186), Sant Just Desvern (120) i l'Hospitalet de Llobregat (112). Al Vallès Occidental, més enllà de Terrassa, les úniques poblacions que en augmentaran el parc públic d'habitatge serà l'altra cocapital, Sabadell, amb 9 domicilis més i Sentmenat, amb 111.