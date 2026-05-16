Les escoles Vedruna de Terrassa celebren els dos segles d'història de la institució

Poques institucions educatives tenen tant recorregut a Terrassa com el Vedruna. La Congregació de Carmelites de la Caritat Vedruna va ser fundada l’any 1826 per Joaquima Vedruna amb la motivació de servir a les persones més vulnerables de l’època. Trenta anys més tard, l’any 1856, la Congregació va arribar a la ciutat després que l’Ajuntament els demanés que s’hi establissin per alfabetitzar la població, especialment les dones i nenes, i per ajudar en tasques sanitàries, dos serveis que els terrassencs d’aquell moment no podien tenir. “Aquesta idea inicial d’acompanyar les persones formar-les al lloc de la vida és el que ha donat fruit 170 anys després” ha afirmat Ismael Perálvarez, director general de l’Escola Vedruna-Vall de Terrassa.
Precisament, amb motiu del 170 aniversari del seu primer centre a Terrassa, el Vedruna-Vall, l’escola ha organitzat aquest diumenge un acte de celebració al Teatre Principal en el qual estan convidats tots els antics alumnes del centre, a més de professors i exprofessors i les germanes de la Congregació. Aquesta festa no només celebra l’aniversari del centre, sinó que també hi seran molt presents els dos segles d’història de l’organització religiosa a Catalunya.
“Hi haurà diferents actuacions dels mateixos exalumnes, i una cantata que interpretaran els alumnes actuals i que han dut a terme expressament per als 200 anys”, ha detallat Perálvarez, que ha afegit que també per donar a conèixer el seu projecte educatiu, el qual “s’ha revisat aquest any” i que pretén continuar amb la seva tasca formadora, no només durant el període educatiu, sinó “al llarg de tota la vida”,
La relació entre el centre i els seus alumni, segons ha indicat el director general, és bona. De fet, fa dos anys ja va haver una primera quedada amb el conjunt d’antics alumnes. “Som conscients que cada promoció es va trobant i es reuneixen en paral·lel, però fins llavors no havíem fet cap acte d’aquestes característiques com a escola —ha assegurat Perálvarez—. Ara fa dos anys vam fer una trobada d’exalumnes i vam dir que en faríem una altra per al 170è aniversari”.
200 anys a Catalunya
La de l’Escola Vedruna-Vall no és l’única celebració que una escola de la Congregació de Carmelites Vedruna fa, ni a escala territorial ni a la ciutat. De fet, tots els centres catalans han dut a terme o efectuaran activitats relacionades amb el bicentenari, que culminarà el 22 de maig, dia de Santa Joaquima.
És el cas de l’Escola Joaquima de Vedruna, situada al barri de Les Arenes, que obrirà les seves portes dissabte dia 16 de maig i es faran visites al centre “per recordar moments compartits” e i un petit refrigeri. “Serà l’ocasió perfecta de retrobar antics companys i professors de l’escola”, han expressat en un comunicat.