Dues generacions es miren de tu a tu a Terrassa per esborrar els prejudicis de l'edatisme

Hi ha imatges que capturen rostres, però la que s’ha viscut aquest matí a l'Espai Romà Vallès de la Factoria Cultural de Terrassa retratava, sobretot, complicitat. Dues generacions separades per dècades d'experiència, però unides per una mateixa recerca vital, s'han tornat a aplegar davant de les parets on penja el fruit de les seves converses. Es tracta de la presentació de l'exposició fotogràfica "Qui soc?", una proposta col·laborativa commovedora que neix amb un objectiu clar i urgent: combatre l'edatisme —la discriminació per motius d'edat— i capgirar els estereotips que sovint aïllen els nostres joves i els nostres grans. L'exposició es pot visitar a l'Espai Romà Vallès fins al pròxim 28 de juny.
El projecte s’ha cuinat a foc lent. Des del passat mes de novembre de 2025, un grup motor format per les mateixes persones grans va començar a dissenyar el format i a triar els temes de reflexió. El procés va culminar a les aules, on 12 participants de LaFACT Zona 60 i 22 alumnes de primer de batxillerat del Col·legi Vedruna Vall Terrassa es van asseure cara a cara. No pas per posar davant d'una càmera buscant la perfecció, sinó per parlar, escoltar-se sense barreres i immortalitzar la veritat d'un instant compartit.
"L'edatisme no fa soroll; no surt als titulars, però és present cada dia en la mirada que s'ignora o en la veu que no es consulta", ha advertit durant la presentació Laura Caravaca, directora de LaFACT Zona 60. Caravaca ha descrit emocionat el que es veia des de fora durant el procés: "persones que s'escoltaven de veritat", joves descobrint vides fascinants i gent gran retrobant-se en paraules que feia anys que no deien en veu alta.
Per la seva banda, Jordi Coll, professor del Vedruna Vall, ha definit l'art de la mostra com "una excusa i un camí" per treure preguntes fonamentals fora de l'aula i ensenyar els joves que definir qui ets és un relat que dura tota la vida, qualificant de "privilegi" haver pogut treballar de la mà de la gent gran de la institució.
Pors, riures i una mateixa vida compartida
Les paraules dels participants han deixat clar que la distància generacional és només un miratge. Antònia Jordan, en representació de la gent gran, ha explicat com els va atrapar la pregunta del projecte, recordant que ella és "el resultat de 45.000 dies de vida", però que en asseure's amb els adolescents es van adonar que, "tot i ser diferents. tots compartim pors, ganes de riure i passar-ho bé.
La resposta des de l'altre costat de la taula ha estat idèntica. Carla Vidal Amat, alumna de primer de batxillerat, ha parlat en nom de la classe per refermar la profunditat del vincle compartit: "Ens hem adonat que tenim moltes coses en comú i molt de diàleg sobre el que compartim: la vida. Nosaltres arribarem a ser com vosaltres, vosaltres heu sigut com nosaltres".
L'exposició, que romandrà oberta fins al 28 de juny, convida tota la ciutadania a fer com els seus protagonistes: aturar-se, mirar de prop i, potser, començar a entendre'ns una mica millor els uns als altres.
Qui ha fet possible "Qui soc?"
Alumnat del Col·legi Vedruna Vall: Alba Sadurní Sanllehí, Anna Serra Ortiz, Ariadna Fernández Romans, Carla Vidal Amat, Dídac Martín Delgado, Emma Hierro Margarit, Enric Ycart Aguade, Fiona Prats Roman, Iker Sayago Girol, Jana Latre Farreras, Karen Cardoso Vega, Laia Travé Requejo, Laura Puig Roman, Leqi Ye, Lucía Barea Canales, Marina Rodríguez Martínez, Mario Martínez Martínez, Martina Codina Montes, Noa Burgueño Martínez, Quim Canales Manent, Victor Libran Parrado i Vinyet Puig Roman.
Participants de LaFACT Zona 60: Antònia Jordan Salas, Covi Fernández Pérez, Francesc Ruiz, Gemma Font, Lluís Garcia Prats, Maite Corral Moreno, Maria Isabel Ruiz Ares, Maria José León, Mari Carmen Aguilera Jiménez, Núria Hernández Santamaria, Roser Alegre Arderiu i Yolanda Carriere Koning.