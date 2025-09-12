Terrassa

Aquestes son les activitats per la festa major del barri de Vilardell

L'associació de veïns del barri proposa aquest programa entre el 12 i el 14 de setembre

Publicat el 12 de setembre de 2025 a les 12:18

El setembre, tot i ser el període de retorn de les vacances per a moltes persones, no significa que la festa s'acabi. A Terrassa, els encarregats de fer més amena la tornada a la rutina són els veïns i veïnes del barri de Vilardell, que celebren aquest cap de setmana, entre el 12 i el 14 de setembre, la seva festa major. Aquestes són totes les activitats programades a aquest sector:

Divendres 12 de setembre

20 hores: Batucada.

20.30 hores: Pregó de festa a càrrec de les autoritats.

21 hores: Sopar de germanor de butifarra i cansalada viada (venda de tickets a la barra del poliesportiu. Preu: 5 euros).

21.30 hores: Actuació d'"Avenate".

23.00 hores: Actuació de "Coton 3".

1 hores: Disco mòbil.

Dissabte 13 de setembre

9 Hores: Torneig de petanca per dupletes (amb premis per a les tres millors parelles. Preu: 10 euros).

18 hores: Jocs i berenar infantils.

20 hores: Actuació de "Las niñas del barrio".

21 hores: Actuació d'"Enrique Santiago Music".

22.30 hores: Actuació dels Diabòlics d'Egara.

23.30 hores: Actuació de "Santi".

1 hores: Disco mòbil.

Diumenge 14 de setembre

11 hores: Activitats infantils a càrrec de Patim Patum.

12 hores: Holly (1 euro per 4 bosses de diferents colors).

12.30 hores: Canó d'escuma.

13.30 hores: Paella (venda de tickets a la barra del poliesportiu. Preu: 5 euros).

