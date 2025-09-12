Aquestes son les activitats per la festa major del barri de Vilardell

El setembre, tot i ser el període de retorn de les vacances per a moltes persones, no significa que la festa s'acabi. A Terrassa, els encarregats de fer més amena la tornada a la rutina són els veïns i veïnes del barri de Vilardell, que celebren aquest cap de setmana, entre el 12 i el 14 de setembre, la seva festa major. Aquestes són totes les activitats programades a aquest sector:
Divendres 12 de setembre
20 hores: Batucada.
20.30 hores: Pregó de festa a càrrec de les autoritats.
21 hores: Sopar de germanor de butifarra i cansalada viada (venda de tickets a la barra del poliesportiu. Preu: 5 euros).
21.30 hores: Actuació d'"Avenate".
23.00 hores: Actuació de "Coton 3".
1 hores: Disco mòbil.
Dissabte 13 de setembre
9 Hores: Torneig de petanca per dupletes (amb premis per a les tres millors parelles. Preu: 10 euros).
18 hores: Jocs i berenar infantils.
20 hores: Actuació de "Las niñas del barrio".
21 hores: Actuació d'"Enrique Santiago Music".
22.30 hores: Actuació dels Diabòlics d'Egara.
23.30 hores: Actuació de "Santi".
1 hores: Disco mòbil.
Diumenge 14 de setembre
11 hores: Activitats infantils a càrrec de Patim Patum.
12 hores: Holly (1 euro per 4 bosses de diferents colors).
12.30 hores: Canó d'escuma.
13.30 hores: Paella (venda de tickets a la barra del poliesportiu. Preu: 5 euros).