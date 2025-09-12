Són els joves el futur de l’independentisme?

L’independentisme viu una etapa de desmobilització lluny de les multitudinàries Diades d’ara fa una dècada. Segons dades oficials, només 41.500 persones han participat enguany a les manifestacions convocades per ANC l’11 de setembre, una xifra que contrasta amb el milió i mig d’assistents del 2015. Aquest descens alimenta el debat intern sobre com recuperar la flama del moviment. A Terrassa, veus independentistes apunten dues claus: el relleu generacional i el pas al costat dels líders del Procés, factors que podrien obrir la porta a nous lideratges i renovar l’esperança.
Màrius Massallé, exregidor d’ERC a Terrassa: “Hi ha una generació que ho hem intentat i hem arribat on mai s’havia arribat”
Massallé defensa que el futur de l’independentisme passa per un relleu generacional. “Hi ha una generació que ho hem intentat i hem arribat molt lluny, com mai s’havia arribat. Estic convençut que la pròxima serà capaç de fer el salt”, afirma. Considera que cal esperar a aquest canvi per revifar l’esperit sobiranista, i alerta d’una paradoxa preocupant: “Molts independentistes catalans es passen a l’extrema dreta pensant que aquesta també serà la solució per a la nostra independència”.
Montserrat Muntada, sòcia ANC Terrassa: “Cal recordar que la Via Catalana va ser una cosa excepcional”
Muntada es mostra optimista i convençuda que el moviment continua viu. “Una cosa és la gent que es manifesta i una altra és l’independentisme. No sempre van en paral·lel”, afirma. Recorda que les grans mobilitzacions, com la Via Catalana o les Diades amb més d’un milió i mig de persones, van ser “veritablement excepcionals” i potser irrepetibles. Així i tot, Muntada creu que “caldrà alguna espurna, alguna idea que encara no imaginem, per tornar a activar el moviment, potser d’una altra manera, però s’activarà segur”.
Marc Ferrer, historiador i bomber voluntari: “No servirà tenir passaport català si tot ha de continuar igual”
Ferrer reclama un relleu a l’independentisme i nous lideratges que “donin esperança”. Segons diu, “els partits han de recuperar la unitat, i lluitar per una societat millor”. En aquest sentit, critica el vot de Junts contra la reducció de jornada, que considera “un tret al peu”. Ferrer conclou que el projecte independentista ha de ser “de progrés, d’avenç i de justícia social”, perquè, afirma, “de res serveix tenir un passaport català i ser un país independent si tot ha de continuar igual”.
Olga Vilà, coordinadora ANC Terrassa: “Els partits i les entitats s’han d’apropar molt més al jovent”
Vilà descriu un independentisme desmotivat i molt allunyat de les imatges multitudinàries d’altres Diades. “Aquí a Terrassa la davallada ha sigut bastant important. Abans, un 11-S passaves pel centre i veies tot ple de senyeres i estelades, i ahir em va decebre molt que no n’hi havia, com sí que hi havia anys enrere”, lamenta. Per a Vilà, la clau passa per un canvi profund: “Hi ha d’haver un relleu generacional i un canvi en les maneres de fer dels partits. Cal apropar-se molt més al jovent”.