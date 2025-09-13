Líders en reciclatge urbà, però sense fer el salt

Terrassa lidera la recollida selectiva entre les grans ciutats catalanes, tot i mantenir-se estancada per sota dels objectius europeus. Segons les dades més recents de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) corresponents a l’any 2024, la ciutat recull selectivament un 44,94% dels seus residus.
Aquesta xifra situa Terrassa per davant d’altres municipis amb més de 100.000 habitants com Barcelona (41,6%), Sabadell (36,7%), Badalona (30,7%) o l’Hospitalet (28,2%). Només Girona (50,7%) presenta millors resultats entre les grans ciutats catalanes. El percentatge de Terrassa es troba lleugerament per sobre de la mitjana comarcal, situada en un 44,83%, però encara està per sota de la mitjana catalana, que és del 47,11%.
La ciutat ha experimentat un lleuger increment respecte a l’any anterior, quan es va registrar un 44,74%, un augment de només un 0,2%. Aquesta millora és insuficient per assolir els objectius marcats per la Unió Europea, que exigeixen un mínim del 55% de recollida selectiva per al 2025.
Segons el balanç anual, Terrassa ha recollit 37.449,02 tones de residus de forma selectiva, un augment lleu respecte a les 36.259 tones registrades el 2023. Les dades consoliden una tendència de creixement sostingut, amb una mitjana de 164 quilos per habitant el 2024.
Estancats amb reptes pendents
Terrassa porta quatre anys estancada al voltant del 44% de recollida selectiva, si bé les dades han anat augmentant progressivament. Entre 2020 i 2021 el reciclatge va fer el salt del 41,71% al 43,77%, i des de llavors el 2022 es va situar el 43,3% i el 2023 el 44,74% sense aconseguir superar el llindar simbòlic del 50%. Per revertir aquesta situació i augmentar aquest percentatge en els propers exercicis, l’Ajuntament va anunciar al gener accions com la incorporació d’un sistema mixt amb contenidors tancats o intel·ligents per a les fraccions de resta o orgànica i recollida porta a porta de les fraccions vegetals i de poda als barris disseminats, així com mesures per al sector comercial, un tercer torn en la recollida de papereres i campanyes informatives i de conscienció a la ciutadania.
Des de l’empresa municipal Eco-Equip i el servei municipal de Medi Ambient també s’ha treballat en la millora de la flota de camions. Des d’aquest passat mes d’agost, la ciutat disposa de dos nous vehicles recol·lectors de càrrega lateral. Els nous vehicles han de reforçar la recollida de residus i substituiran unitats antigues, amb una inversió de gairebé 557.000 euros. Eco-Equip també ha adquirit nous contenidors de vidre que s’instal·laran properament a diversos carrers del barri del centre.
El 55,1% de resta
Més de la meitat dels residus generats a Terrassa encara van a la fracció resta. Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, el 55,1% dels residus recollits el 2024 corresponen a aquesta fracció, amb un total de 45.889,47 tones. Aquesta xifra supera en més de tres punts la mitjana catalana, situada al 52,9% i ha disminuït només lleugerament respecte els resultats del 2023 quan va suposar un 55,26%.
Pel que fa a la resta de fraccions, la recollida d’orgànica suma 10.270,22 tones (12,3%), el paper i cartró 7.821,74 tones (9,39%), el vidre 4.014,69 (4,8%), els envasos lleugers 5.950,43 (7,14%), voluminosos i fusta 5.894,34 (7,1%), aparells electrònics 1.649,03 (1,98%) i tèxtil 769,05 tones (0,92%). Les dades posen de manifest la necessitat de reduir encara més la fracció no reciclada i avançar cap a una gestió més eficient.
L’any passat Terrassa va generar un total de 83.338 tones, una xifra que suposa gairebé un 3% més que el 2023. A nivell de tota Catalunya, la generació de residus va arribar als 3,86 milions de tones, un augment del 2% respecte a l’any anterior. Des de l’Agència de Residus de Catalunya es posa en valor aquesta “tendència a l’estabilització”, en un context de creixement de la població.
Contenidors intel·ligents, entre les claus de futur
Ja fa temps que les autoritats catalanes promouen sistemes eficients per a la recollida selectiva com el porta a porta o els contenidors intel·ligents, que requereixen identificació per obrir-se i que han demostrat assolir índexs de recollida que poden superar el 80% i fins i tot arribar al 90%.Terrassa va descartar el porta a porta als barris disseminats de Can Palet de Vista Alegre, Vista Alegre i Can Gonteres, anunciat el 2022, però al gener va explicar que apostaria pels contenidors intel·ligents amb una implantació per fases. A Catalunya, la recollida selectiva varia segons la mida dels municipis: mentre comarques com la Conca de Barberà superen el 76%, les grans ciutats es queden en una mitjana del 36,98%, lluny de la mitjana catalana i dels objectius europeus, que fixen un mínim del 55% per al 2025. A més, cal tenir en compte que la dada clau no és només la recollida, sinó el reciclatge efectiu, habitualment més baix.
El director de l’Agència de Residus, Albert Planell, va advertir aquesta setmana en fer-se públiques les noves dades de l’ARC que “Catalunya ha de redoblar esforços per assolir els objectius europeus, millorant la qualitat de la recollida i reduint l’ús de l’abocador, malgrat la lleugera millora registrada”.
Renovar la flota de camions d’escombraries
Els dos nous camions incorporats a l’agost compten amb tecnologia de pesatge, GPS i lector RFID per controlar millor la càrrega i els recorreguts. Amb aquesta incorporació, Terrassa fa un pas endavant en la modernització del servei, apostant per una recollida de residus més eficient, sostenible i adaptada als nous temps. Al ple del passat mes juny, el regidor de Territori i Urbanisme, Xavier Cardona, va admetre que s’havia acordat amb Eco-Equip fer una radiografia de l’estat de la flota de camions per renovar-la. També va apuntar que es podria demanar un crèdit per finançar la renovació, tot i que encara no se sabia la quantia.
Contenidors antisenglars a Can Palet de Vista Alegre
A Can Palet de Vista Alegre s’està treballant per incorporar nous contenidors de càrrega lateral per resistir els atacs dels porcs senglars. Aquests contenidors, més grans i pesants, dificulten que els animals els tombin. La instal·lació es fa en dues fases: la primera va començar al juliol i la segona, que començarà el 16 de setembre, inclourà la col·locació d’una desena de contenidors addicionals. Aquesta fase també comportarà actuacions complementàries, com l’ordenació del cablejat elèctric existent i possibles canvis en la banda d’aparcament dels carrers. La presidenta de l’associació veïnal, Cristina Reyes, s’ha mostrat satisfeta amb els avanços: “s’estan posant bateries noves de contenidors i noves ubicacions pel pas dels camions”.