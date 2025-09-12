El Vapor de Prodis organitza la seva primera fira de la cervesa artesana

El Vapor de Prodis es convertirà en l’epicentre dels amants de la cervesa artesana amb la celebració de la primera edició de la Fira de la Cervesa Artesana d’El Vapor. La cita tindrà lloc el pròxim 20 de setembre, de les 12 del migdia fins a les 22.30 hores, amb una jornada que combinarà degustacions, gastronomia i activitats culturals.
La iniciativa neix amb voluntat comunitària i busca esdevenir un punt de trobada entre productors, consumidors i el teixit social de Terrassa. “Volem generar sinergies i reforçar vincles a través de la cervesa artesana com a element central”, destaquen des de l’organització.
A la fira hi participaran sis projectes: The Anti-Patiks (Ullastrell), Refu Birrerira (Bossòst), La Salvatge (Ripollès), Florestina (Collserola), Brewery 27 (Badalona) i Capaz, un projecte madrileny de la Fundació APASCOVI on tot l’equip està format per persones amb discapacitat intel·lectual. Els beneficis de la seva activitat es destinen íntegrament a programes socials.
La presència de Capaz ha generat una col·laboració especial amb la Fundació Prodis, que també és centre especial de treball. Per garantir-ne la participació, el projecte estarà representat per persones de Prodis. “Aquest acord ens permet vincular dues iniciatives amb una mateixa mirada inclusiva”, afegeixen des del Vapor.
Després de l’èxit de la fira “El Vapor del Vi”, celebrada a l’abril, El Vapor reafirma la seva aposta per consolidar-se com un espai de cultura i oci a la ciutat. Els assistents podran gaudir, a més de les cerveses, d’una variada oferta gastronòmica a càrrec de la Cantina Matari i dues foodtrucks, així com de música i jocs al carrer pensats per a totes les edats.
La Fira de la Cervesa Artesana d’El Vapor vol néixer amb vocació de continuïtat i aspira a convertir-se en una cita de referència a Terrassa i rodalia, amb un valor afegit: donar visibilitat a projectes socials i inclusius dins l’àmbit de la cervesa artesana.