Incident a la C-16 a l'alçada de Terrassa per un camió cisterna que tenia una fuita

El matí del divendres un camió cisterna que transportava gasoil ha hagut d'aturar-se en un voral de la C-16 a l'alçada de Terrassa, en sentit nord, a causa d'una fuita que ha ocasionat la pèrdua de part de la càrrega del vehicle. Segons fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís s'ha rebut poc després de les 8 del matí i la fuita, de la qual encara no se saben les causes, ha creat un gran bassal de combustible enmig de la carretera. Gràcies a la ràpida intervenció del conductor, que s'ha pogut apartar a un voral de la carretera, l'incident no ha causat retards en el trànsit.\r\n\r\n\r\n\r\n🚁 Imatges aèries del camió #avariat al voral de la C-16 a Terrassa en sentit nord.\r\n\r\nActivada Prealerta #TRANSCAT @emergenciescat pic.twitter.com/iYDKGZw8AT\r\n— Trànsit (@transit) September 12, 2025\r\n\r\n\r\n\r\nDavant aquesta situació, el SCT ha activat la prealerta del TRANSCAT i s'han traslladat al lloc dels fets diverses unitats del servei, així com quatre dotacions de Bombers, per avaluar els danys del camió i de la via. Per evitar que es provoqui un incendi, els professionals han fet ús d'un producte que desactiva el caràcter inflamable del combustible. Ara s'està treballant per la retirada del vehícle afectat per restablir la normalitat total a la via.\r\n