Desenvolupar el sistema de telelectura dels comptadors i, també, la sensorització del cicle integral de l’aigua són dos dels objectius previstos amb la millora de la infraestructura de comunicacions LoRaWAN, que gestiona l’Ajuntament de Terrassa. Aquesta actuació s’inclou dins del Projecte EFIAIGUA, finançat per la Unió Europea a través del PERTE de Digitalització del Cicle de l’Aigua, impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica.
El projecte preveu que, en el futur, fins a 100.000 comptadors d’aigua a la ciutat puguin enviar dades sense fils gràcies a aquesta xarxa. Per fer-ho possible, s’han instal·lat 32 portes d’enllaç i antenes distribuïdes pel municipi, garantint una transmissió de dades ràpida i segura.
El resultat de la prova pilot que l’Ajuntament i l’empresa municipal Taigua ha fet aquest any ha permès, segons fonts municipals, concretar les actuacions a realitzar, entre les quals destaquen: implantar un total de 32 portes d'enllaç; reforçar-les per evitar caigudes; actualitzar els protocols de comunicació i monitoratge, com també el servidor de la xarxa LoRaWAN; elaborar un estudi de la cobertura i saber de quina manera es pot integrar tota aquesta informació a la plataforma de telelectura de Taigua.
La digitalització del cicle urbà de l’aigua abasta des del subministrament en alta, la distribució, el sanejament i la depuració amb l’objectiu de millorar el coneixement dels usos de l’aigua, reduir les pèrdues, millorar l’eficiència dels sistemes, optimitzar la despesa energètica, impulsar la transparència i la comunicació amb la ciutadania i els diferents organismes.
El projecte Terrassa Ciutat Digital s’emmarca dins el pla director aprovat el 2023 per implementar el fenomen de la transformació digital en el funcionament dels serveis públics, i on el cicle de l’aigua és un dels eixos estratègics. El seu desplegament es farà, precisament, gràcies a la infraestructura de comunicacions LoRaWAN per a desenvolupar la telelectura i la sensorizació, que són àmbits d’actuació previstos dins el projecte EFIAIGUA.
Amb el seu desenvolupament,Terrassa avançarà en el compliment dels objectius mediambientals que marquen les normatives europees. EFIAIGUA és un projecte que té un pressupost de 7.081.006 euros i que ha estat beneficiat amb una subvenció europea de 5,5 milions, que s’inclou dins la segona convocatòria del PERTE.