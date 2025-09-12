Un atropellament mortal de tren a Terrassa Est talla la circulació a Rodalies

Renfe ha informat aquest divendres que la circulació de trens a la línia R4 de Rodalies ha quedat interrompuda entre Sabadell Sud i Terrassa Nord a causa de l’atropellament d’una persona a l’estació de Terrassa Est. Segons fonts dels serveis d'emergència, es tracta d’un atropellament mortal.\r\n\r\nAdif ha confirmat que l’incident s’ha produït en un punt de pas no autoritzat de la infraestructura ferroviària. L’operadora treballa per minimitzar les afectacions i ha iniciat l’evacuació dels passatgers del tren aturat al lloc dels fets.\r\n\r\nA les 11.41 hores, Renfe ha establert un servei de transport alternatiu per carretera entre Sabadell Sud i Terrassa, i ha reforçat el servei amb autobusos entre Terrassa i Manresa.\r\n\r\nEls serveis d’emergència, entre els quals dos efectius dels Bombers, s’han desplaçat a la zona per gestionar la situació.\r\n\r\n\r\n\r\nPer l'atropellament d'una persona a Terrassa Est, els trens poden romandre detinguts més temps de l'habitual en aproximar-se a aquesta estació. S'habilita servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Sabadell per donar suport a les circulacions més afectades.\r\n— R4 Rodalies 🤖 (@rod4cat) September 12, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n