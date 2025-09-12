Terrassa

Un atropellament mortal de tren a Terrassa Est talla la circulació a Rodalies

L'incident ha tingut lloc en un pas no autoritzat

Publicat el 12 de setembre de 2025 a les 11:35
Actualitzat el 12 de setembre de 2025 a les 11:56

Renfe ha informat aquest divendres que la circulació de trens a la línia R4 de Rodalies ha quedat interrompuda entre Sabadell Sud i Terrassa Nord a causa de l’atropellament d’una persona a l’estació de Terrassa Est. Segons fonts dels serveis d'emergència, es tracta d’un atropellament mortal.

Adif ha confirmat que l’incident s’ha produït en un punt de pas no autoritzat de la infraestructura ferroviària. L’operadora treballa per minimitzar les afectacions i ha iniciat l’evacuació dels passatgers del tren aturat al lloc dels fets.

A les 11.41 hores, Renfe ha establert un servei de transport alternatiu per carretera entre Sabadell Sud i Terrassa, i ha reforçat el servei amb autobusos entre Terrassa i Manresa.

Els serveis d’emergència, entre els quals dos efectius dels Bombers, s’han desplaçat a la zona per gestionar la situació.

 

 

