Encara no arriba la normalitat a Rodalies: noves incidències i retards

La jornada ferroviària de dimarts ha tornat a ser especialment complicada per als usuaris de Rodalies a Terrassa, amb retards superiors als 30 minuts a la línia R4, principal connexió de la ciutat amb l’àrea metropolitana. Segons ha informat Renfe, les demores es van concentrar sobretot en el tram més llarg en servei, entre Martorell i Terrassa, en el marc d’afectacions generalitzades a tota la xarxa catalana. I és que, les afectacions no es van limitar a Terrassa.
La xarxa de Rodalies ha arrossegat retards generalitzats a tot Catalunya, a causa de noves incidències al Centre de Trànsit Centralitzat (CTC) d’Adif, que han obligat a aturar dues vegades la circulació de trens. Les línies amb demores més elevades han estat l’R11, entre Barcelona i Portbou; l’R16 i l’R17, entre Barcelona i Tortosa i entre Barcelona i Salou-PortAventura, així com l’RG1, entre Maçanet-Massanes i Portbou, amb retards que superen l’hora. A les línies R1, R2 i R4, els trens han circulat amb demores mitjanes de més de 30 minuts.
A més, a l’R4 entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia, la circulació ferroviària s'ha realitzat durant la jornada amb limitacions de velocitat, fet que ha contribuït a incrementar els retards acumulats. S'ha mantingut actiu el servei alternatiu d’autobusos entre Sant Sadurní i Martorell, així com entre Terrassa i Manresa, mentre no es normalitzi completament la situació.
Pel que fa a les línies de Lleida, l’RL4 manté el servei ferroviari entre Lleida i Cervera amb limitacions de velocitat, mentre que el trajecte entre Lleida i Terrassa Estació del Nord es presta mitjançant autobús.
Davant la situació, el ministre de Transports, Óscar Puente, ha demanat disculpes als usuaris i ha assegurat que el servei es restablirà de manera gradual en els pròxims dies.
En la seva compareixença al Congrés, ha admès que Rodalies pateix problemes estructurals des de fa dècades i va atribuir les incidències a la desinversió acumulada, a l’estat envellit del material rodant i a recents fallades tècniques del sistema.
El socialista també ha assenyalat un “excés d’obres” i ha assegurat que hi ha una previsió de millora, amb infraestructures modernitzades, trens nous i millor gestió. A més, ha desvinculat l’accident de gener d’Adif i Renfe, apuntant a causes climatològiques i l’estat del sòl. Puente ha afegit que la tensió del col·lectiu de maquinistes ferroviaris ha “agreujat la situació”.