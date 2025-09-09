Educació posa a disposició 379 places vacants d'FP a Terrassa

El Departament d'Educació posa a disposició 379 places vacants de Formació Professional a Terrassa, dividides en 150 de cicles de grau mitjà i 229 de cicles de grau superior. En un mapa interactiu, ha publicat també el llistat de centres educatius de la ciutat i la seva oferta actual, que s'anirà actualitzant un cop les places es vagin ocupant o quedin lliures.
Ara per ara, els cicles formatius de grau mitjà amb més places disponibles són de l'àmbit de perruqueria, tèxtil i alimentació, concretament perruqueria i cosmètica capil·lar (27 places disponibles), fabricació i ennobliment de productes tèxtils (18 places) i comercialització de productes alimentaris (15 places). Actualment, encara resten també oportunitats en cicles amb alta demanda com ara gestió administrativa (12) o cures auxiliars d'infermeria (5). Pel que fa als cicles de grau superior amb més disponibilitat, són direcció de serveis en restauració (27 places), manteniment d'instal·lacions tèrmiques i fluids (22 places) i manteniment electrònic (21 places).
Els centres amb més places vacants de Terrassa són l'Institut Santa Eulàlia amb 139, repartides en 42 de grau mitjà i 97 de superior; l'Institut Terrassa, amb 112, repartides en 64 de grau mitjà i 48 de grau superior; i l'Institut Cavall Bernat, amb 79, repartides en 31 de grau mitjà i 48 de grau superior.
Les persones interessades s'han de posar en contacte directament amb el centre per completar la matriculació. Segons les dades de l'Ajuntament de Terrassa la demanda inicial superava en un 65% l’oferta pública.