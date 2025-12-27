Educació supervisarà els continguts d'història i l'ús del català al Mare de Déu del Carme

Educació ha ampliat la seva resolució de la comissió de conciliació entre l'Escola Mare de Déu del Carme i les famílies d'alumnes que van denunciar un gir ideològic ultraconservador arran del canvi en la direcció del centre. Aquesta comissió es va tancar el mes passat, però encara surten més detalls de l'acord unànime al qual es va arribar.
En primer lloc, el nou document dels serveis territorials d'Educació per al Vallès Occidental, al qual ha tingut accés el Diari de Terrassa, ha establert que hi ha dos docents del centre que han de presentar-se al primer examen oficial per obtenir el títol de nivell C1 en competències pel que fa a la llengua catalana, a més d'haver de superar una prova de suficiència en el marc de les oposicions, un examen que s'efectuarà el març del 2026. En cas que, en finalitzar el curs actual (2025-2026), algun d'aquests professors no pugui acreditar el nivell requerit, "no podran ser inclosos en la relació de professorat de pagament delegat un cop finalitzat el curs", és a dir, que la Generalitat no abonarà al centre els seus sous.
També relacionat amb el català, el Departament ha apuntat que hi haurà una "verificació per part de la inspecció educativa del centre que tot el professorat contractat disposa del requisit lingüístic corresponent i que imparteix la docència en llengua catalana". Això suposa que Educació visitarà durant el curs 2025-2026 i el primer trimestre del 2026-2027 les aules de "tots els nivells educatius" per tal d'assegurar-se que s'utilitza el català a les classes d'acord amb el Projecte Lingüístic de l'escola.
En aquest sentit, Educació supervisarà també els programes i el material docent que s'utilitzen a les classes, amb especial atenció a l'àrea de Ciències Socials i Història, que va ser l'assenyalada per la Plataforma Recuperem el Karmel pels suposats comentaris homòfobs i d'enaltiment al franquisme, i farà "les comprovacions oportunes" pel que fa a la titulació requerida al professorat per impartir les classes que té assignades. Això es durà a terme en el curs actual i el següent i inclourà reunions entre Inspecció i els docents (que s'escolliran de manera aleatòria) per "fer el seguiment del compliment de l'ideari del centre".
Una millor comunicació centre-famílies
Un altre dels punts centrals de l'acord i resolució d'Educació és la comunicació del centre amb les famílies i amb la resta de la comunitat educativa. Per una banda, el centre ha de publicar "de manera clara i visible al lloc web del centre" que l'aportació a la Fundació del centre és de caràcter optatiu i voluntari. També s'ha instat al Mare de Déu del Carme a eliminar la frase "Per inscriure's a les activitats extraescolars, cal estar al corrent de tots els pagaments escolars", sense substituir-la per una altra que pugui portar als usuaris a equivocacions o a interpretacions errònies, i també a identificar de manera inequívoca "que l'hora complementària, el Servei Psicopedagògic i la Digitalització constitueixen serveis voluntaris i, en conseqüència, subjectes a pagament només quan siguin utilitzats". Aquests canvis han d'estar implementats a finals d'aquest 2025.
A més, el centre haurà d'organitzar reunions amb les famílies per exposar el contingut del Projecte Educatiu del Centre (PEC) i resoldre els dubtes o consultes que hi sorgeixin, alhora que s'haurà d'enviar un correu electrònic als pares amb el PEC enllaçat i publicar-lo a la web del centre. També s'haurà de fer arribar aquest PEC al Consell Escolar, el qual haurà d'aprovar-lo en la seva totalitat de continguts, i, una vegada donada la llum verda des del Consell, enviar-lo també al Departament.
Per altra banda, el centre haurà de comunicar a les famílies a principi de curs quines activitats i sortides complementàries es duran a terme "amb la justificació corresponent", que ha d'incloure una descripció dels objectius educatius que tenen. També s'haurà de passar una enquesta de satisfacció anual a les famílies a partir del maig del 2026. En aquest cas, el centre haurà d'identificar de manera formal i pública una persona delegada dels pares i mares de cada grup-classe que centralitzarà la gestió d'incidències que pugui haver-hi a les aules i haurà de registrar i enviar a Educació totes les queixes que es presentin amb un informe del procediment utilitzat per a resoldre-les.
En referència a les queixes elevades per familiars d'alumnes amb Necessitats Educatives Especials de tipus B (NEE-B), Educació insta al centre a informar aquestes famílies sobre els imports que se'ls abonarà en relació a serveis addicionals oferts, així com quins conceptes queden coberts per ajuts o subvencions atorgats pel Departament. El Karmel també haurà d'elaborar un protocol d'acollida per a aquestes famílies, el qual serà supervisat per una treballadora social.
Reaccions
Els membres de la Plataforma Recuperem el Karmel, la impulsora de les protestes de fa uns mesos contra el centre, afirmen que estan "molt contents" amb el resultat de la resolució i assenyalen que "hi ha diferències profundes respecte a la versió que ens va fer arribar la titularitat [del centre], tant pel que fa al grau dels requeriments com a la supervisió que farà el Departament d'alguns aspectes". L'Escola Mare de Déu del Carme ha estat contactada pel Diari de Terrassa, però no ha volgut fer més declaracions més enllà de l'escrit que van enviar a la comunitat educativa fa un mes.