“El 81% dels projectes del programa de govern ja estan en marxa”

Quin balanç faries d’aquests dos primers anys de mandat?

Jo faig un bon balanç, malgrat que han estat dos anys intensos. Quan un govern comença, el que busca és iniciar el màxim de projectes. Nosaltres tenim un 81% dels projectes del programa de govern iniciats. Valorem molt positivament aquesta embranzida d’aquests dos primers anys, amb la implicació de tots en l’àmbit polític, el gran esforç que hem fet en la reorientació de l’equip tècnic.

Ha d’haver estat un repte reorganitzar el govern tres vegades…

Ho és, però tenim un full de ruta molt marcat, tenim un programa de govern sòlid. Amb la sortida d’ERC del govern, no hem modificat el programa, és el mateix que vam pactar els tres grups del primer govern, però evidentment hi ha hagut alguna modificació. La Sarai i la Maise, que van sortir, van fer una feina excepcional també. Més enllà de les modificacions que fem per urgències, són modificacions que queden contemplades en el marc polític. Al final estem exposats a aquestes modificacions diàries del dia a dia de la ciutat.

Com és la sintonia amb el soci de govern?

Molt bona. Treballar amb la Meritxell i amb la Montserrat és molt fàcil. Segurament, en temes de país podem tenir algun punt que no estem 100% d’acord, però això no treu que la prioritat del govern sigui la ciutat. En temes de ciutat, amb Junts, com en el seu moment amb ERC, sempre ens hem sentit molt còmodes.

Què destacaries d’aquests dos anys?

Les relacions que estem construint amb el teixit social i associatiu de la ciutat. Sempre volem tenir una mirada molt concreta en el territori i tenir molt present tots els agents que ho configuren. A partir d’aquí, també diversos projectes urbanístics que impulsem: l’entrada de la porta sud de la Rambleta del Pare Alegre; l’AEG, que tindrà un gran impacte urbanístic, social i econòmic; portem bon ritme al polígon industrial Els Bellots II, acordat de màxima eficiència. Si nosaltres volem transformar la ciutat, el que hem de tenir són ingressos, i una font important d’ingressos és l’activitat econòmica que ens porten els polígons industrials.

Què creus que es podria millorar?

Com passa a qualsevol govern, ens trobem amb ciutats que a poc a poc els seus carrers van arribant al seu final de vida útil, i això vol dir que algunes inversions que teníem prioritzades les hàgim d’invertir en aquest camí. Ara mateix hem asfaltat 137.000 metres quadrats de carrers i la idea és arribar als 235.000 metres quadrats quan acabem aquest mandat, però també ho fem de forma molt responsable. No només mirem la part de dalt, mirem col·lectors, serveis, subministraments i busquem la durabilitat més elevada.

Com has vist l’oposició?

Amb l’oposició constructiva, sempre m’hi trobaran. Malauradament, en aquest últim ple de mobilitat, no va ser del tot així. Ens van presentar una proposta de resolució amb 14 acords, dels quals vam arribar a un acord en 12 i mig. Segurament, amb treball i temps, hauríem trobat un equilibri. Però es va optar per unificar-ho en un sol punt. El que havia de ser una oposició constructiva, va ser una gran escenificació, per mostrar que no tenim majoria, que és així. Amb el PSC, sempre ens hem entès en temes de ciutat. Ara, hauran de decidir si volen continuar fent aquesta oposició constructiva.

Què esperes d’aquests dos propers anys?

No tenir cap ensurt com la pandèmia i l’apagada. M’agradaria tenir un final de mandat amb punts de trobada constructius. Tenim un nou actor, Vox, que fa que la política hagi canviat. Dona veu a un discurs molt populista. Un dels reptes serà tornar a trobar aquest equilibri per posar en valor la democràcia i la veritat.