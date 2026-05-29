Desmantellen un "narcopís" a la Maurina que generava cues de clients al carrer

Un dispositiu policial conjunt ha culminat aquest matí amb el desmantellament d'un "narcopis" situat al carrer de Vinaròs, en el tram comprès entre els carrers de Núria i de Santa Maria de Mazzarello. L'actuació s'ha saldat amb l'entrada i registre de l'immoble i la detenció d'un home de 66 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.
A l'interior del domicili, els agents han localitzat i requerit diverses quantitats de substàncies estupefaents, així com diners en efectiu, material que ha quedat totalment comissat pels cossos policials com a prova de l'activitat il·lícita.
Segons han apuntat diversos testimonis, el punt venda de substàncies funcionava de manera molt activa a la zona. Era freqüent observar llargues cues de persones a la via pública esperant el seu torn per accedir a l'interior del pis i adquirir les substàncies.
Investigació de fons i nou equip conjunt
La neutralització d'aquest punt negre és el resultat d'una investigació que es va iniciar fa mesos de manera coordinada entre la Unitat d'Investigació del Cos de Mossos d'Esquadra de Terrassa i la Unitat de Policia Administrativa i Investigació (UPAI) de la Policia Municipal de Terrassa.
L'èxit de l'operació s'emmarca dins l'estratègia de lluita contra el tràfic de drogues al detall a la ciutat. De fet, en el darrer Consell Municipal de Seguretat de Terrassa es va anunciar formalment la creació d'un equip conjunt d'investigació en salut pública integrat per ambdós cossos policials, una eina dissenyada específicament per fer front i donar una resposta ràpida a les problemàtiques associades als punts de venda i al tràfic de drogues als barris.