Els Gegants de Terrassa, protagonistes de l’Anuari de 2025

L'Arxiu Tobella ha tornat a complir amb la seva cita anual amb la història local. Aquest divendres a les set de la tarda, la sala d’exposicions de la placeta de Saragossa s'ha omplert de gom a gom en una presentació multitudinària per descobrir l'Anuari “Terrassa 2025”. Amb aquesta, ja són 48 edicions consecutives d'un llibre que s'ha convertit en el registre exhaustiu de referència sobre l'esdevenir de la ciutat.
L’edició d’enguany ha volgut retre un homenatge molt especial a una de les icones de la cultura popular egarenca. Els Gegants de Terrassa són els grans protagonistes de la portada. "Tocava, pel seu aniversari —el 175è aniversari dels Gegants Vells i el 75è dels Nous— i perquè és probable que aquesta sigui la darrera vegada que puguem tenir una imatge de tots quatre junts", ha explicat Montse Saludes, responsable de la coordinació i les fotografies de l’anuari. Saludes ha destacat que a l'interior del volum també se'ls pot veure ballant durant la Festa Major, una estampa única: "Serà una de les poques vegades a la vida que ho veurem".
Impregnar-se de la ciutat a través de la crònica
Per quart any consecutiu, la complexa tasca de redacció ha anat a càrrec del periodista Josep M. Codina i Vilajosana. "Sempre és una feina interessant. Repassar què ha anat passant és molt divertit, perquè hi ha coses que se t'escapen, i durant el procés repasses entitats, esdeveniments... t'impregnes de la ciutat", ha assenyalat el cronista sobre el procés de síntesi de tot un any en un sol volum.
Més enllà del resum de fets, els creadors de l'anuari han aprofitat l'acte per fer una aferrissada defensa del llibre físic davant de l'era digital. En un context on les notícies caduquen a la pantalla en qüestió de minuts, l'Anuari fa exactament el contrari: fixa l'any sencer per sempre.
"El paper no desapareix. Les xarxes i els servidors, al final, costarà tants diners mantenir-los que les coses podrien acabar desapareixent o sent efímeres. En canvi, el llibre es queda a les estanteries o a les biblioteques. Mantenim aquest esperit romàntic perquè hi ha coses que mereixen paper i permanència", ha defensat Saludes.
Com a anècdota d'aquest "perill digital", la coordinadora ha recordat amb humor com, l'any passat, precisament mitja hora després de defensar la immortalitat del paper en una entrevista, es va produir una apagada general de llum.