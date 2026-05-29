MútuaTerrrassa, guardonada pel seu compromís amb la salut planetària i l'acció climàtica

MútuaTerrassa va rebre aquest dijous, 28 de maig, un doble reconeixement en la segona edició dels Premis a les millors pràctiques en acció climàtica i salut planetària en l’entorn sanitari, organitzats pel Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB). La institució egarenca va destacar entre dotze candidatures, enduent-se el primer premi en la categoria d’Atenció Primària i un accèssit en la d’Atenció Hospitalària.
El guardó principal va ser per al "Projecte 4C: model integrat de salut i habitatge", impulsat per la Càtedra Salut i Canvi Climàtic de la UB / MútuaTerrassa, en col·laboració amb la UPC, el Meteocat i l’Ajuntament de Terrassa. Presentat pel Dr. David Dalmau, aquest estudi pioner creua dades clíniques i ambientals per analitzar com les onades de calor afecten els pacients crònics en funció de les característiques del seu habitatge (orientació, ventilació, etc.).
L'estudi conclou que la majoria d'aquests malalts viuen en pisos poc adaptats a la crisi climàtica, fet que augmenta els ingressos i consultes mèdiques durant els pics de calor, especialment en aquells que prenen diürètics o antidiabètics.
D'altra banda, l'accèssit d'Atenció Hospitalària va reconèixer el treball “Quimioteràpia a domicili: cuidem dels pacients, cuidem del planeta”, presentat per la Dra. Teresa Villalobos, del servei d'Hematologia. Aquest programa millora la qualitat de vida dels malalts evitant estades hospitalàries i, alhora, redueix la petjada de carboni de l'entitat en estalviar centenars de desplaçaments amb vehicle a l'hospital.
El treball sobre el "Projecte 4C" també ha aconseguit projecció internacional després de presentar els seus resultats preliminars al Congrés Europeu de Salut i Canvi Climàtic a Tallinn (Estònia). Aquesta difusió posa de manifest la importància d'exportar el model terrassenc fora de les nostres fronteres i la necessitat urgent d’incorporar de forma sistemàtica la variable de la vulnerabilitat climàtica en la pràctica assistencial dels hospitals d'arreu d'Europa.