Tanca el bar de la Baumann i se’n repensa el model

El servei de bar de la Casa Baumann ha tancat les portes després que l’última entitat gestora, La Víbria Intercultural, decidís no optar a pròrroga un cop finalitzat el seu contracte de dos anys el passat desembre. Ara, l’Ajuntament de Terrassa ha obert un període de reflexió per decidir si es torna a licitar el servei de cafeteria cultural o si repensa completament el model de gestió per evitar que un espai tan cèntric continuï tancat a la ciutadania.
Carles Cunill, coordinador de La Víbria, explica que la decisió respon a l’escassa viabilitat econòmica del projecte. Les condicions tècniques obligaven a mantenir el local obert un elevat nombre d’hores, però la baixa afluència de públic entre setmana impedia fer quadrar els números, també en part per la forta competència d’establiments a l’avinguda de Jacquard. El bar té entrada pel parc de Vallparadís.
A aquesta manca de rendibilitat s’hi van sumar limitacions derivades del fet de ser un edifici patrimonial, la qual cosa impedia poder penjar-hi cartells a les façanes per fer difusió.
El local tampoc no disposa de sortida de fums i continua arrossegant mancances de manteniment pendents de resoldre, a banda que la normativa de la licitació imposava uns preus de venda al públic molt limitats. “La rampa d’accés està malmesa des d’abans que hi entréssim. Ens van assegurar que l’arreglarien, però hem tancat i encara no s’ha fet”, denuncia el coordinador.
Tot i aquests obstacles, l’associació fa un balanç molt positiu de la tasca social i subratlla que al llarg d’aquests dos anys han dinamitzat fins a 225 activitats.
Una de les propostes que ha fet La Víbria a l’Ajuntament és que canviïn l’enfocament: transformar el local en un espai per al món associatiu, gestionat per una entitat i amb suport econòmic municipal. Així, el bar de la Baumann s’obriria a les entitats sense la pressió asfixiant de dependre de les consumicions. L’espai interior compta amb uns 60 m² interiors, però la veritable joia és el pati exterior de 180 m².
A la comissió d’Acció Social, la regidora Patricia Reche va admetre que a l’entitat no li surtien els números. Ara mateix, l’Ajuntament analitza l’informe de La Víbria i el balanç de gestions passades per establir, tan aviat com sigui possible, si es licita de nou o s’agafa un altre rumb que permeti reobrir el bar.