El Bitxo del Torrent Mitger celebra 40 anys amb 40 enceses a la Trobada de Bestiari de Can Roca

La plaça de Can Roca serà aquest dissabte 4 d’octubre l’escenari de la IX Trobada de Bestiari Can Roca Crema, que enguany tindrà un caire molt especial: la celebració dels 40 anys del Bitxo del Torrent Mitger de Terrassa. L’acte comptarà amb la participació de 10 figures de foc i fins a 40 enceses pirotècniques.
A la trobada hi prendran part totes les colles terrassenques de bestiari i també quatre convidades d’altres municipis: el Drac del Castell de Calafell, la Pepa de Santa Perpètua de Mogoda, el Cadefoc de Viladecans i la Ferla de Begues. Les acompanyaran el Drac Baluk Astharot, el Drac Nervón, el Drac de Terrassa, la Pájara, la nova Morgana dels Diables de Sant Pere Nord i, és clar, el Bitxo del Torrent Mitger.
La jornada arrencarà a les 11 hores amb tallers infantils i una mostra de cultura popular la participació dels Trabucaires Bandolers de Terrassa, els Gegants de Terrassa, els Castellers de Terrassa, l’Àliga de Terrassa, el Bitxo del Torrent Mitger i alguna altra sorpresa. Al migdia, hi haurà una botifarrada amb preus populars i vermut musical.
A la tarda, hi haurà plantada de bèsties, parlaments institucionals i, a partir de les 19 hores, l’espectacle central: tres rondes d’enceses (individuals, per parelles i conjuntes) que ompliran la plaça de foc i música.