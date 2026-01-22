Comencen les obres de reforma de la plaça de l’avinguda d’Àfrica

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquesta setmana les obres de reforma de la plaça situada a l’avinguda d’Àfrica, concretament en el tram comprès entre els carrers d’Anglaterra i d’Egipte. L'operació té com a objectiu modernitzar un espai clau per al veïnat, posant l'accent en l'accessibilitat i el lleure infantil.
El projecte contempla una intervenció integral sobre el terreny. En l'àmbit urbanístic, els operaris treballaran en la reposició del paviment asfàltic de tota la zona de vianants, actualitzant un ferm que requeria manteniment. A més, es busca oxigenar la plaça amb l’ampliació de l’espai verd, que inclourà la plantació de nova vegetació arbustiva.
Un dels canvis més visuals serà la modificació de l'arbrat existent: el pla inclou la retirada d’una de les alineacions centrals de moreres. Aquesta mesura respon a la necessitat tècnica de guanyar amplitud i millorar l’accessibilitat per als vianants, eliminant barreres físiques al centre del passeig.
Nous jocs i terminis
La reforma no només és estructural, sinó que també vol dinamitzar la vida social de la plaça. L'Ajuntament instal·larà diversos elements lúdics de nova generació, que inclouen jocs de fusta, panells pedagògics i jocs pintats a terra, dissenyats per fomentar la interacció dels infants.
L'import total de l’adjudicació és de 221.676,86 euros. Segons les previsions municipals, el calendari d'execució és d'uns tres mesos, de manera que les obres haurien de finalitzar a mitjans del mes d’abril, deixant l'espai a punt per al bon temps.