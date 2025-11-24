El PP vol treballs a la comunitat per a les multes incobrables

El Partit Popular (PP) de Terrassa portarà al ple del mes de novembre, el proper divendres 28, una proposta per posar fi a la “impunitat” de les sancions que mai s’arriben a cobrar per la insolvència dels infractors. Demanen que, quan no sigui possible recaptar o embargar, les multes es transformin automàticament en treballs en benefici de la comunitat.
L’objectiu, segons el partit, és evitar una desigualtat que consideren evident: “Molts veïns paguen les multes, però d’altres incompleixen sense conseqüències reals”, va denunciar la portaveu Marta Giménez aquest dilluns en roda de premsa. Els populars defensen que “qui no pot pagar, hauria de retornar alguna cosa positiva a la ciutat”.
La proposta, ja implantada en ciutats com Madrid, València, Salamanca o Màlaga, permetria reforçar tasques de manteniment, neteja o suport social a Terrassa. Així mateix, recorden que hi ha una normativa estatal que ho permet, sempre que siguin treballs proporcionals i compatibles amb la legislació.
Per fer-ho viable, el PP planteja ampliar l’actual normativa d’hores de compromís social prevista a l’Ordenança de Convivència Democràtica que preveu substituir sancions per hores de compromís social, perquè s’apliqui a totes les ordenances municipals i procediments administratius. “És una mesura realista i provada. Terrassa mereix un sistema sancionador que funcioni i sigui igual per tothom”, conclouen els populars.