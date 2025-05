El Cim, centre referent educatiu europeu en la sessió "Coneix el Parlament Europeu"

L’Escola El Cim de Terrassa va acollir ahir una nova sessió del projecte «Coneix el Parlament Europeu», organitzat per l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. L’acte s’ha emmarcat dins les activitats de sensibilització i formació europeista que es duen a terme a centres educatius designats com a Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, i en aquest cas, El Cim hi ha participat amb un paper destacat com a Escola Mentora.

El projecte, destinat a estudiants de 4t d’ESO, té com a objectiu acostar el funcionament de les institucions europees a l’alumnat i fomentar els valors de la democràcia, la participació ciutadana i la convivència europea, i sobretot el diàleg en tractar-se d'una activitat de simulació d'un debat parlamentari de les institucions europees. A través d’un taller dinamitzat per Laia Paretas, formadora en institucions i valors europeus, i Nereida Carrillo, periodista i presidenta de Learn to Check, els alumnes van reflexionar sobre el paper de la Unió Europea, les oportunitats que ofereix i el repte de combatre la desinformació en l’era digital.

El taller va culminar amb un espai institucional, on van intervenir Sergi Barrera, cap de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, i Rosa Boladeras, regidora de Presidència i Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa.

El Cim, una escola amb vocació europea

L’Escola El Cim de Terrassa és una de les escoles catalanes amb el reconeixement d'Escola Mentora del Parlament Europeu, una distinció que la situa com a centre referent en l’àmbit educatiu europeu. Aquesta condició l’identifica no només com una escola que participa activament en el programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, sinó també com a guia i suport per a altres centres que inicien aquest camí.

Com a escola mentora, El Cim promou activitats pedagògiques que afavoreixen el coneixement de les institucions europees, impulsa la participació activa dels alumnes en debats sobre temes d’actualitat europea i col·labora en xarxa amb altres escoles per difondre els valors de la UE.

Terrassa i la seva projecció internacional

El Servei de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa treballa amb la missió de promoure i potenciar la presència, la visibilitat i la capacitat internacional de la ciutat tot fomentant la participació activa de la ciutadania en els valors i processos de construcció europea.

En aquest marc, la col·laboració amb les escoles ambaixadores del Parlament Europeu de la ciutat, com El Cim (escola mentora) i l'Institut Torre del Palau (actual escola ambaixadora) ha permès desenvolupar projectes compartits que acosten Europa als joves, reforcen la seva consciència democràtica i impulsen la seva implicació en el projecte europeu.

Amb una trajectòria consolidada en projectes educatius innovadors i internacionals, El Cim destaca per una aposta decidida per formar ciutadans crítics, informats i compromesos amb el futur del continent. Aquest tipus d’iniciatives s’alineen plenament amb la missió del centre de construir una educació basada en el pensament crític, la solidaritat i la responsabilitat global.