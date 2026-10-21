EU i Podem tornen a fer una crida a sumar forces per a les municipals: “Tenim les portes obertes”

Esquerra Unida (EU) i Podem reiteren la crida a sumar noves forces a la coalició per a les municipals del 2027. Aquest dimarts, en una reunió de delegacions àmplies de totes dues formacions, amb persones independents, han acordat continuar treballant plegats i han creat un grup de programa i un comitè de campanya. Segons un comunicat difós aquest dimecres, el grup de programa elaborarà una proposta amb la intenció de convocar una jornada programàtica oberta.
EU i Podem volen que “la prioritat sigui la ciutat”, amb la defensa dels serveis públics, l’accés a un habitatge digne i la inversió en tots els barris.
Davant el debat sobre les eleccions generals del 29 de novembre, han reafirmat que a Terrassa aposten per la unitat de l’esquerra. “Tenim molt clar qui és l’adversari”, han remarcat, en referència a “qui vol privatitzar i retallar els serveis públics i les pensions, qui especula amb l’habitatge i qui vol que anem a treballar malalts”.
Mà estesa
Les dues formacions conviden altres organitzacions d’esquerres i populars a sumar-se a una candidatura municipalista que faci front “al ballartisme, la sociovergència i el matonisme de l’extrema dreta”. “Tenim les portes obertes”, han assegurat.
L’acord dona continuïtat a la coalició que tots dos partits van presentar fa uns mesos, el mateix dia que els Comuns anunciaven la candidatura de Glòria B. Soria. EU i Podem van descartar llavors repetir el model “paraigua” del 2023, quan Terrassa En Comú Podem es va quedar fora del ple amb el 4,56% dels vots. Aquest espai polític no té representació a l’Ajuntament des del 2019.