El clam per un Portal de Sant Roc més verd i sense pàrquing: “És un espai perfecte per omplir d’arbres”

Desenes de persones s'han concentrat aquest dijous al vespre al Portal de Sant Roc per reclamar que aquest espai es converteixi en un gran bosc urbà en lloc d’acollir el projecte d’aparcament que impulsa l’Ajuntament de Terrassa. La mobilització, convocada per l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC) i BiTer - BiciTerrassa Club, ha servit per donar el tret de sortida a una campanya que les entitats volen mantenir activa durant les pròximes setmanes.
Amb un gran cartell desplegat amb el lema “Volem un Bosc Urbà. Un refugi climàtic per a 1.000 persones en lloc de 200 places per a cotxes”, els assistents han reivindicat la renaturalització del Portal de Sant Roc. Al final de l’acte, els participants s'han fet una fotografia de grup per simbolitzar l’inici de la campanya.
Haritz Ferrando, membre de BiTer, ha defensat la necessitat de guanyar espais verds en una ciutat cada cop més exposada a les altes temperatures. “Estem aquí per reivindicar un bosc urbà, que no en tenim gaires, però són molt necessaris. Més que mai”, ha assenyalat. Ferrando ha remarcat que aquesta proposta compta amb el suport d’altres col·lectius, entre els quals Terrassa més Sostenible, La Paparola, la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa (FAVT) i l’Associació de Veïns del Segle XX.
Per la seva banda, Toni Beltran —també membre de BiTer— ha explicat que la concentració d'aquest dijous era només el punt de partida: “Volíem fer simplement una foto grupal amb l’objecte del problema, que és el Portal de Sant Roc. Un espai perfecte per omplir d’arbres i convertir-lo en un refugi climàtic al bell mig de la ciutat”.
Les entitats defensen una alternativa incompatible amb la construcció de l’aparcament subterrani. La seva proposta planteja aprofitar el subsol per donar prou terra als arbres perquè puguin créixer amb arrels profundes i capçades àmplies. “Aquí podem fer un parc d’arbres que siguin feliços. I nosaltres també”, ha resumit Beltran, que ha insistit que molts arbres de la ciutat tenen una funció només decorativa perquè disposen de poc espai i terra.
Els impulsors de la campanya consideren que l’arbrat permetria crear un autèntic refugi climàtic, amb capacitat per acollir prop d’un miler de persones, en comptes de destinar l’espai a unes 200 places per a vehicles. També qüestionen la inversió prevista per al pàrquing, que situen en gairebé 13 milions d’euros.
La campanya continuarà dijous vinent, 17 de setembre, a les 19 hores, amb la presentació del projecte al Casal de Ca n’Aurell. Posteriorment, el dia 22 la proposta es portarà al Consell del Medi Ambient i el 25 de setembre es votarà al ple municipal.