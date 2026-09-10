El PSC exigeix garantir la videovigilància als barris: "El que cal és passar dels plans a l'acció"

El regidor socialista Javi García ha reclamat al govern municipal que elabori un mapa de prioritats basat en dades policials per instal·lar càmeres de seguretat allà on són més necessàries. En una atenció als mitjans aquest dijous a la plaça de Jaume Vicens i Vives, al barri d'Ègara, el dirigent socialista ha demanat "passar dels anuncis a l'acció" després que l'executiu local presentés una xarxa de 150 dispositius. Segons García, l'anunci de l'alcalde va ser "un missatge confús que porta a interpretacions equivocades", ja que qui l'escolta "pot arribar a la conclusió que l'Ajuntament ha instal·lat 150 càmeres per millorar la seguretat i controlar el que passa als carrers de la ciutat, i això no és així".
El representant del PSC ha subratllat que més de 100 d'aquestes càmeres estan dedicades al control del trànsit i a les zones de baixes emissions. Pel que fa a les 44 destinades a videoprotecció, García ha puntualitzat que 40 es troben en polígons industrials i urbanitzacions -Can Gonteres, Can Boada del Pi, Font del Rodó, plaça de Joan de Santamaria-. "Només queden quatre càmeres que sí que estan ubicades per al control d'aquesta seguretat ciutadana, però les quatre estan al centre", ha detallat, referint-se a les instal·lades a la plaça Didó i al carrer de la Rasa. La conclusió per als socialistes és clara: "En els barris de Terrassa no hi ha càmeres en els carrers i les places, que és el que realment necessitem".
La formació ha denunciat que ha passat un any i mig des de l'aprovació del Pla Director per a la Implantació dels Sistemes de Videovigilància i encara no s'ha instal·lat cap dispositiu nou als barris. "És una evidència que l'Ajuntament aprova molts plans, molts fulls de ruta, molts programes, però realment després no s'executen i per això s'acaba deteriorant la percepció d'inseguretat", ha criticat García. El regidor també ha rebutjat de ple l'argument de l'executiu local que assegura que els permisos del Departament d'Interior triguen massa, afirmant que han constatat amb la conselleria que actualment les llicències s'atorguen en menys de tres mesos. "Per tant, no és una excusa per no actuar", ha sentenciat.
Per tal d'ampliar la xarxa, l'Ajuntament preveu incorporar entre 20 i 30 dispositius nous a través d'una subvenció d'aproximadament 80.000 euros de la Diputació de Barcelona. Sobre això, el candidat ha etzibat que "quan l'Ajuntament no fa la feina, han de venir altres administracions a fer-la". A curt termini, segons el consistori se n’han d’instal·lar 9 més, 7 a prop del casal cívic Francisca Redondo, a la plaça de la Maurina, i 2 al carrer del Sudan de Can Parellada. Però García ha reiterat que també cal un mapa d'urgències per tal de decidir on situar les càmeres i saber quantes calen.
Punts com la mateixa plaça de Jaume Vicens i Vives, on es produeixen problemes d'incivisme i convivència nocturna, o els carrers del Periodista Grané i del Renaixement, són alguns dels espais on creuen que és prioritari intervenir de manera immediata. L'objectiu, ha explicat, no és només identificar l'infractor, sinó utilitzar-les com a prevenció: "Quan hi ha una càmera, qui ha de fer alguna cosa que no ha de fer, potser s'ho pensa dues vegades".